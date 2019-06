La UPNA convoca doce ayudas posdoctorales para captar talento

Actualizada 16/06/2019 a las 11:46

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha convocado doce Ayudas para la Captación de Talento para 2019, adscritas a los seis Institutos de Investigación de la institución académica y financiadas por la Obra Social La Caixa y la Fundación Caja Navarra. Las personas beneficiarias, que deberán estar en posesión de un título de doctorado, formalizarán contratos de dos años de duración. El plazo para presentar solicitudes finaliza el viernes 21 de junio.



Cada uno de los seis institutos de investigación tiene adscritas dos de estas ayudas. Se trata del Instituto I-Communitas (Institute for Advanced Social Research-Instituto de Investigación Social Avanzada), el Instituto IMAB (Institute for Multidisciplinary Research in Applied Biology-Instituto de Investigación Multidisciplinar en Biología Aplicada), el Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD), el Instituto de Materiales Avanzados (InaMat), el Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics) y el Instituto de Smart Cities (ISC).

PRINCIPALES REQUISITOS

Entre los requisitos de estas ayudas, se exige experiencia posdoctoral acreditada de, al menos, dos años; haber realizado una estancia de investigación posdoctoral fuera de la UPNA durante, como mínimo, seis meses, y no haber superado tres años de contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación a la fecha de inicio del contrato recogido en esta convocatoria, ha explicado el centro académico en una nota.



Las ayudas para la captación del talento tienen como finalidad "reforzar y consolidar" la actividad investigadora de los institutos de investigación de la UPNA, orientándola hacia "una investigación de excelencia". La puesta en marcha de este programa forma parte del compromiso de la Obra Social La Caixa y la Fundación Caja Navarra con los principales polos de investigación en Navarra para el periodo 2017-2020.

