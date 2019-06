Bautizos con nombres de 'Juego de Tronos'

08/06/2019 a las 06:00

'Juego de Tronos’ no es cosa de niños, pero hay padres tan fans de la mítica serie que han decidido que sus hijos se llamen como alguno de los protagonistas. “Escuché el nombre de Arya en el primer capítulo de la primera temporada y me encantó cómo sonaba”, cuenta Sara Mesa Robledo, una pamplonesa que compagina su trabajo como celadora en el Complejo Hospitalario de Navarra con el de recepcionista en Dentix. Corría julio de 2012 y Sara aún no pensaba en tener familia, pero ya

