Gregorio Guitián, nuevo decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra

El Gran Canciller de la Universidad de Navarra, Monseñor Fernando Ocáriz, ha nombrado a Gregorio Guitián nuevo decano de la Facultad de Teología. El profesor Guitián sucederá en el cargo, a partir del próximo 1 de septiembre, al profesor Juan Chapa, que lo desempeñaba desde 2010 y que a partir de ahora continuará con sus tareas docentes e investigadoras.

El profesor Guitián era, desde 2016, director de Investigación de la Facultad de Teología. Licenciado en ADE por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Teología por la Pontificia Università della Santa Croce (Roma), se incorporó a la Universidad de Navarra en 2003. Es subdirector de la revista Scripta Theologica desde 2012 y miembro de su Consejo Editorial desde 2005. Además, es miembro del grupo de investigación de la Facultad de Económicas Virtue Ethics in Business.

Profesor agregado de Teología Moral, se ha especializado en Doctrina Social de la Iglesia sobre empresa y economía. Ha realizado estancias de investigación en la Catholic University of America (Washington D.C.), John A. Ryan Institute for Catholic Social Thought (University of St. Thomas, Minnesota) y Markets, Culture and Ethics Research Centre (Pontificia Università della Santa Croce). Es autor de dos monografías y numerosos capítulos de libro y artículos en revistas internacionales como Journal of Business Ethics, Business Ethics Quarterly, Markets & Morality, Scripta Theologica, Teología y Vida, Gregorianum, Angelicum o Worldviews.

