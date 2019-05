Esparza (NA+) asegura que "tiende la mano" al PSN para formar gobierno

Actualizada 27/05/2019 a las 01:30

El candidato de la plataforma Navarra Suma (NA+), integrada por UPN, PP y Ciudadanos, Javier Esparza, ha valorado su victoria en las elecciones forales y ha asegurado que "tiende la mano" al PSN "para formar un Gobierno constitucionalista", aunque ha sido rotundo al asegurar que no harán presidenta a la líder socialista.



Con 19 escaños en la nueva Cámara foral frente a los actuales 15, aunque lejos de la mayoría necesaria de 26, Esparza se ha mostrado seguro de que la sociedad navarra este domingo les ha "encomendado formar gobierno en esta tierra, un gobierno sin nacionalismo ni populismo", ha advertido.



Ha celebrado también la "recuperación" para Navarra Suma de una veintena de alcaldías de localidades navarras, una enumeración jaleada una a una por los presentes, que han vitoreado su intervención en un ambiente de euforia, acompañado de otros candidatos y de los dirigentes de UPN, PP y Ciudadanos que conforman la plataforma electoral.



Te puede interesar





Ante ellos, Esparza ha asegurado que "Navarra ha votado cambio, un cambio de gobierno, ha dicho no al nacionalismo vasco, no a los experimentos, no al cuatripartito" que ha gobernado la última legislatura bajo la dirección de Uxue Barkos.



Por ello, ha avanzado que mañana mismo se pondrá en contacto con la líder socialista navarra, María Chivite (que ha conseguido 11 escaños de los 50 de la Cámara foral), "para formar un gobierno constitucionalista en Navarra", por ser esta una de las dos opciones, ya que la otra es "un gobierno con nacionalistas".



El candidato de Navarra Suma ha sido contundente al respecto y ha asegurado: "No vamos a hacer presidenta a María Chivite ni nos vamos a abstener", pero sí que NA+ "tenderá su mano" a la socialista para formar "un gobierno constitucionalista", ha zanjado.



En un hotel de Pamplona, en una sala privada han seguido el escrutinio tanto Esparza, como el resto de candidatos y destacados miembros de la dirección de las tres formaciones en Navarra, mientras iban llegando los apoderados desde los diferente colegios electorales a esperar el recuento en otra sala con los periodistas.



Conforme avanzaba la noche y con ella los resultados más definitivos el ambiente se ha ido caldeando, y se han jaleado algunos avances como la consecución del concejal número 13 en el Ayuntamiento de Pamplona tras de contar con 12 buena parte de la noche, o el baile que constantemente en el Parlamento ha tenido el escaño número 20 para Navarra Suma, finalmente no conseguido.



Entre aplausos y gritos de "presidente" y "alcalde" han recibido a Esparza, Maya y el resto de los candidatos, que han hecho su intervención pública de valoración de los resultados al filo de la 1 de la madrugada, en el último lugar de los partidos que esta noche se han reunido para esperar el recuento, tras seguir la intervención de los líderes de las otras formaciones.

Apúntate para recibir nuestro boletín especial elecciones en tu correo electrónico Quiero apuntarme

Selección DN+