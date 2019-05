Tres meses para decidir quién presidirá el Gobierno navarro

26/05/2019 a las 06:00

El reparto de los 50 escaños del futuro Parlamento navarro que este domingo decidirán los ciudadanos en las urnas marcará quién tiene posibilidad de presidir el Gobierno foral durante los próximos 4 años. Para conseguir escaños, los partidos y coaliciones que se presentan a estos comicios deben tener como mínimo el 3% de los votos. A partir de este domingo, la presidenta Uxue Barkos y su Ejecutivo pasan a estar en funciones.



Te puede interesar





15 DE JUNIO: Los nuevos ayuntamientos



Ese sábado tendrá lugar la sesión constitutiva de los consistorios, con los concejales que hayan sido elegidos en las elecciones municipales de este domingo. En esas sesiones se elegirá a los alcaldes.



19 DE JUNIO: Inicio del Parlamento elegido



Ese día, a las 11 de la mañana, tendrá lugar la sesión plenaria en la que se constituirá el nuevo Parlamento. Los sillones del Gobierno los ocupará el Ejecutivo en funciones. Durante el pleno, los 50 nuevos miembros de la Cámara tendrán que elegir al presidente del Parlamento, los dos vicepresidentes y los dos secretarios.



ANTES DE JULIO: 1ª ronda de consultas



El presidente del Parlamento tendrá un plazo de diez días desde el 19 de junio para iniciar una ronda de consultas con los grupos, y comprobar así si hay algún candidato que pueda contar con apoyos suficientes para ser elegido presidente del Gobierno.



PLENO EN JULIO: Si hay un candidato claro



En caso de que tras la primera ronda de consultas alguien tenga el respaldo necesario para ser elegido presidente o presidenta de Navarra, se convocará una sesión plenaria para su investidura con al menos 3 días de antelación. En ese pleno, que se celebraría en el mes de julio, el candidato expondría su programa político. La votación es secreta mediante papeletas. En la primera, el candidato a la presidencia del Gobierno debe contar con mayoría absoluta, es decir, tener el apoyo de al menos 26 de los 50 parlamentarios. En caso contrario, se celebrará una segunda votación 24 horas después, en el que puede ser elegido con mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Por ejemplo, podría ser elegido con 24 síes, 23 noes y 3 abstenciones. El nombramiento se publicará en los boletines oficiales del Estado y Navarra, y 10 días naturales después, el nuevo presidente tomará posesión de su cargo. La persona que ocupa la presidencia es la que elige a su gobierno, consejeros que tendrán que jurar o prometer su cargo.



VERANO DE CONSULTAS: Si no hay candidato



En caso de que tras la primera ronda de consultas no haya un candidato claro, el presidente del Parlamento repetirá en las siguientes semanas los contactos. Si se celebrase un proceso de investidura y el candidato no consiguiera los votos necesarios para ser elegido, ocurriría lo mismo, el presidente del Parlamento deberá iniciar una nueva ronda de consultas para ver si otra persona tiene posibilidades.



26 DE AGOSTO: Sin Gobierno, disolución



Si tres meses después de las elecciones forales, los 50 parlamentarios no han conseguido elegir al presidente del Gobierno navarro, la Cámara foral se disolvería y se convocarían nuevas elecciones. Esos comicios podrían celebrarse el 20 de octubre. El Parlamento que se elegiría ese otoño iniciaría una legislatura completa de 4 años.

Apúntate para recibir nuestro boletín especial elecciones en tu correo electrónico Quiero apuntarme

Selección DN+