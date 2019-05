Los abuelos no se divorcian de sus nietos

25/05/2019 a las 06:00

Mi niña tiene 11 años y no la veo desde que cumplió 4. Su padre me lo impide pero ¡mi hija es lo que más quiero en el mundo!” El testimonio desgarrador de una mujer que supera los 40 dejó a las treinta personas del público sin respiración. Heladas. Tragando saliva para no llorar. Y la ponente, Lucía del Prado, se levantó de su taburete y la abrazó. Entre aplausos, esta escena puso el broche final a la presentación de la Fundación Filia de amparo al menor y del libro Yo no puedo s

Etiquetas Sonsoles Echavarren

