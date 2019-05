Entrevista

Javier Esparza Abaurrea: “María Chivite no será presidenta con nuestro voto, sería engañar a la gente”

Adquiere un triple compromiso: Navarra Suma no pactará con los nacionalistas, no acordará con los ‘populistas’ y la candidata del PSN no será presidenta con su voto ni su abstención. Afirma que es como si Pedro Sánchez diera la presidencia del Gobierno a Pablo Iglesias