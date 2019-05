Esparza: "Estamos a punto de desalojar al nacionalismo vasco del Gobierno"

Actualizada 24/05/2019 a las 11:18

El candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha asegurado que "estamos a punto de desalojar al nacionalismo vasco del Gobierno de Navarra".

En un acto celebrado en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, Javier Esparza ha afirmado que, en las elecciones de este domingo, "vamos a elegir entre continuar con un Gobierno nacionalista o un Gobierno constitucionalista en torno a Navarra Suma".

Esparza ha asegurado que "estamos a punto de desalojar al nacionalismo vasco del Gobierno de Navarra" y de "terminar con una etapa de paralización y sectarismo". "Pero para eso, el domingo hay que ir a votar y concentrar el voto en Navarra Suma", ha recalcado el candidato, que ha llamado a que "no nos pase lo que nos pasó hace cuatro años" cuando "140 votos que le faltaron a Ciudadanos hicieron que Uxue Barkos haya presidido esta tierra durante cuatro años de la mano de EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra".

Ha destacado que "es fundamental concentrar el voto en Navarra Suma" y que "no se pierda un voto el próximo domingo". Por este motivo, ha dicho, es por el que se conformó la plataforma electoral entre UPN, PP y Ciudadanos, "aglutinar el voto de todos aquellos que creemos en una Navarra que siga siendo una comunidad foral, española y europea" y que "diga no a esas aventuras identitarias, a la ruptura, a la falta de respeto y de convivencia".

Javier Esparza se ha mostrado convencido de que el próximo domingo "nos van a dar la confianza porque la inmensa mayoría de los navarros quiere una Navarra próspera, donde haya igualdad, libertad, justicia social y un futuro para todos, desde la convivencia y el respeto".

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Pamplona, Enrique Maya, ha destacado que en esta campaña electoral, Navarra Suma ha podido demostrar que "hay una alternativa fiable y moderna frente a la paralización y el sectarismo del cuatripartito".

Maya ha asegurado que en las elecciones de este domingo "solamente hay dos opciones entre las que elegir en Pamplona: o un Gobierno de Navarra Suma o repetir un Ayuntamiento liderado por Bildu que es el que ha sufrido esta ciudad durante estos cuatro años".

El candidato ha definido la última legislatura del Consistorio como "la Pamplona de los gaztetxes, de la imposición del euskera y la ikurriña" y la ha contrapuesto con "un Pamplona que dibuja su futuro a través de las 330 medidas concretas del programa electoral de Navarra Suma".

Enrique Maya ha afirmado que, en las pasadas elecciones, "casi 9.000 votos no tuvieron representación en Pamplona" y "no querían ni por asomo un alcalde de Bildu". "No podemos repetir lo que pasó en 2015", ha insistido.

El candidato ha puesto en valor la plataforma Navarra Suma, que "apuesta por Pamplona como capital del viejo reino de Navarra". En este sentido, ha indicado que "con el apoyo mayoritario de los pamploneses ya llegarán después los acuerdos entre los que tenemos los mismos objetivos".

"A quien no le guste cómo ha funcionado Pamplona durante estos cuatro años ya sabe lo que tiene que hacer: votar a Navarra Suma", ha concluido.

Apúntate para recibir nuestro boletín especial elecciones en tu correo electrónico Quiero apuntarme

Selección DN+