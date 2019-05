Chivite pide a Podemos e I-E que "abandonen el bloque nacionalista"

Actualizada 23/05/2019 a las 11:33

La candidata del PSN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha pedido a Podemos e Izquierda-Ezkerra que "abandonen el bloque nacionalista y construyamos juntos un espacio de progreso, con futuro y oportunidades para Navarra".

En un acto electoral en la plaza del Castillo de Pamplona, acompañada de candidatos y miembros del partido, María Chivite ha afirmado que los socialistas quieren para Navarra "un Gobierno como el que se está diseñando en España, un Gobierno de progreso, social, que en diez meses ha dado pasos importantes para mejorar la vida de la gente".

Así, ha apelado "a los partidos de izquierdas, a Podemos, a Izquierda Unida, que además está pidiendo un giro a la izquierda para el próximo Gobierno, para que abandonen el bloque nacionalista y construyamos juntos un espacio de progreso, con futuro y oportunidades para Navarra".

Chivite ha subrayado que "allá donde hemos acordado, en los gobiernos municipales en 2015, en Tudela, Castejón, Viana o Corella, hemos logrado importantes avances para el desarrollo local y además hemos sacado adelante numerosas iniciativas sociales que también han mejorado la vida de nuestros vecinos".

En este sentido, ha señalado que "en España el Partido Socialista ya está acordando con partidos como Unidas Podemos, ya ha dicho el Partido Socialista que es su socio preferente y en esta línea tenemos que continuar hasta alcanzar el Gobierno de Navarra".

Así, ha afirmado que en las pasadas elecciones generales "cien mil personas dieron su confianza al Partido Socialista en Navarra para que construyéramos gobiernos de progreso en España y esperemos que esa ola de optimismo y de ilusión llegue también a la Presidencia del Gobierno de Navarra".

María Chivite ha asegurado que quiere "trasladar esa ilusión al Gobierno foral liderando ese Gobierno, un Gobierno que queremos que sea progresista, social, con un acuerdo de progreso con las fuerzas que ahora en campaña están reconociendo que no han sido influyentes y por eso piden un giro a la izquierda para el próximo Gobierno". "Hay que dar un giro a ese Gobierno que ha sido más nacionalista que de izquierdas. Pedimos formar ese Gobierno progresista con esas fuerzas de izquierdas, lo mismo que está proponiendo el Gobierno de Pedro Sánchez para España", ha destacado. PIDE A GEROA BAI QUE "OLVIDE SUS POSICIONES IDENTITARIAS"

En relación con posibles pactos con nacionalistas, la candidata socialista ha señalado que "con Bildu hemos dicho en todas las ocasiones que no formaremos Gobierno ni haremos ningún acuerdo de Gobierno".

En cuanto a Geroa Bai, le ha pedido que "olvide sus posiciones más identitarias, que olvide sus posiciones más nacionalistas, que se olvide de la guerra de banderas, y que podamos acordar sobre las cosas importantes, sobre el empleo, sobre la sanidad, sobre la educación".

En otro orden de cosas, preguntada por los periodistas acerca de su posición sobre el tren de alta velocidad, María Chivite ha señalado que "el Partido Socialista ya ha demostrado a nivel nacional con los presupuestos que aumentaba la inversión en un 98 por ciento para la construcción de esta infraestructura". "Tanto el Partido Socialista a nivel nacional, que es donde están las competencias en infraestructuras, como el Partido Socialista a nivel de Navarra queremos el desarrollo de esa infraestructura", ha apuntado.

Chivite ha precisado que "en el PSIS de Echavacoiz también tiene algo que decir el Ayuntamiento de Pamplona, por eso creemos importante que Bildu no esté en la Alcaldía de Pamplona, para poder desarrollar bien ese PSIS y llegar a un acuerdo sobre cómo desarrollamos el tren de altas prestaciones en Navarra".

Apúntate para recibir nuestro boletín especial elecciones en tu correo electrónico Quiero apuntarme

Selección DN+