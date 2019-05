Bakartxo Ruiz (EH Bildu): "Vamos a defender con todas nuestras fuerzas el cambio"

Actualizada 18/05/2019 a las 19:19

La candidata de EH Bildu a la presidencia del Gobierno de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha asegurado en el mitin central de la coalición, celebrado en el pabellón Anaitasuna de Pamplona, que van a defender el cambio con todas sus fuerzas para que el mismo "sea más profundo y siga adelante".

En esta segunda fase del cambio, ha dicho, "ya no basta con revertir los recortes, con revertir las injusticias del Régimen", sino que "hay que deshacer ese propio Régimen que es el que agobia, el que atosiga a una Navarra que es mucho más grande de lo que nos pretenden hacer creer".

Ruiz ha afirmado que el cambio "es una ilusión que hemos ido construyendo poco a poco", desde la calle y desde las instituciones, "cuando muchos decían que aquello no se podía tener en pie, que era una locura". Sin embargo, ha subrayado, el cambio "va tomando forma y va pasando de ser una ilusión a ser un cambio real".

No obstante, ha matizado, "no nos engañamos", porque esta situación de cambio político "no es perfecta, probablemente nunca lo sea, sabemos que el cambio actual tiene goteras", pero "sabemos donde están las goteras, sabemos como taparlas".

Ruiz, quien ha pedido la soberanía para Navarra y ha defendido "una república de iguales", ha sostenido que Navarra "sigue siendo cuestión de Estado".

A su juicio, en Navarra existe un "pacto secreto entre las fuerzas del Régimen" y en este sentido ha destacado que "hoy y ahora la apuesta del Régimen se llama María Chivite", candidata del PSN.

El alcalde de Pamplona y candidato de EH Bildu a revalidar el cargo, Joseba Asiron, ha declarado que el cambio de 2015 "fue sobre todo un cambio municipal" y en este sentido ha recordado que su coalición es en Navarra "la primera fuerza municipalista, con 20 alcaldías y 297 concejales y concejalas".

"El cambio, primero fue cambio en las calles y luego saltó a las instituciones", ha señalado Asiron, quien ha considerado que, por encima de todo, EH Bildu ha demostrado que "hay una manera de hacer las cosas diferentes, sobre todo honrada y justa, de la mano de la gente".

Tras resaltar que éstas son "unas elecciones históricas", Asiron ha estimado que en los próximos años Navarra "va a sufrir el mayor ataque a sus derechos históricos desde 1893", año en que tuvo lugar la llamada "Gamazada", en la que Navarra tuvo "una sola voz".

Sin embargo, "la diferencia es que ahora tenemos al lobo dentro de casa", ha agregado Asiron en referencia a Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos).

"El que ataca tiene a sus propios aliados aquí", ha comentado el candidato, quien ha destacado que UPN "está dispuesto a vender Navarra y sus derechos históricos por un plato de garbanzos" y ha calificado a la formación regionalista como "el lobo vestido de cordero".

El candidato de EH Bildu al Parlamento Europeo Pernando Barrena ha manifestado por su parte que las elecciones europeas "son importantes también para la izquierda soberanista", aunque ha reconocido que "la Europa actual no nos representa y necesita grandes cambios".

En política, "el espacio que dejas vacío lo ocupa otro", ha dicho Barrena, quien ha apostado por estar en Bruselas para cerrar el paso a "movimientos xenófobos, de ultraderecha y racistas" y también para ejercer "presión internacional" a favor de la autodeterminación y para "traer los presos a casa", tanto los vascos como los catalanes, ha indicado.

Bel Pozueta, que fue candidata de EH Bildu al Congreso, ha aseverado que los buenos resultados en las generales, aunque no llegó a ser elegida diputada, les permiten "ver con ojos ilusionantes, optimistas" estas elecciones, que "nos posibilitan seguir haciendo futuro".

