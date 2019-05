Huchas de regalo y llegar a fin de mes, la receta del economista Carlos Medrano

11/05/2019 a las 06:00

Ahorro, ahorro y ahorro. Es el mantra que repitió hasta la saciedad el economista Carlos Medrano Sola. Azagrés de 47 años, casado y con dos hijos mellizos de 13, impartió una conferencia sobre la Economía familiar: claves para llegar a fin de mes. Y lo hizo en Diario de Navarra, dentro del ciclo ‘Expofamily, mes a mes’, que ofrece actividades de interés para las familias (talleres, presentaciones de libros, cineforum...) y ante más de treinta personas de todas las edades. La siguiente cita de esta iniciativa será el próximo jueves 23 de mayo. Lucía del Prado, presidenta de la Asociación Española de Coordinadores Parentales, presentará el libro Yo no puedo ser dos. Los padres se divorcian, los hijos no. La asistencia es gratuita, previa inscripción en Mundo DN

Medrano explicó que el dinero lo inventó el rey Craso (en el año 640 antes de Cristo) y que dio lugar a la democracia en Grecia y el resto del mundo. Y continuó recordando que el 60% de las familias gasta más de lo que ingresa. “¿Cuál es la solución? Ahorrar. Durante la crisis se ahorro más porque la gente tenía miedo de lo que pudiera pasar. Ahora, el ahorro ha caído”. El presidente de la Asociación por el Desarrollo de la Cultura Financiera (ADECUFIN) y autor de los libros El dinero no cae del cielo y Los clientes no caen del cielo ofreció algunos trucos: reducir los gastos variables (vacaciones, tabacos, desayunar fuera de casa, no comprar el último modelo de teléfono móvil, regalar huchas...) Y explicó que es conveniente ahorrar para pagar la universidad de los hijos, atender a los padres mayores o afrontar los imprevistos que puedan surgir (cambiar el coche...)

EL DINERO, UN MEDIO

Medrano recordó que, además del ahorro, hay que disfrutar de la vida y vivir el presente. “El dinero es un medio, no un fin. Hay que vivir la vida”. Y puso dos ejemplos muy diferentes de la relación de las personas con el dinero: un multimillonario que se suicidó porque no pudo aceptar haber perdido dinero en bolsa; y otro , que donó todos sus ingresos en vida a causas sociales. “Las decisiones financieras no son delegables sino de cada uno. Se debe aprender. Hay muchos analfabetos financieros”.

La conveniencia o no de los planes de pensiones para depositar el dinero que se quiere ahorrar, cómo puede lograr el ahorro una familia con pocos ingresos, el impuesto de sucesiones, la bondad o no de comprar una vivienda para alquilarla como inversión, qué hay que hacer para comprar acciones o si hay que contratar a un asesor fina financiero fueron algunas de las preguntas que planteó el público.

