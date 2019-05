09/05/2019 a las 06:00

Que los niños aprendan a conocerse mejor, a escuchar a sus amigos, a sus hermanos y a sus padres, que sepan que en la vida no siempre se gana y que sean capaces de tomar decisiones en su día a día. Son algunos de los objetivos que persigue una actividad extraescolar muy especial. Que no enseña a los pequeños deporte, música ni idiomas. Sino algo más importante: a conocer y gestionar las propias emociones. La fundación ‘Up to you’ imparte estas clases de educación emocional a alumno

