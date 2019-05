Un equipo navarro gana la competición de satélites en lata

Actualizada 07/05/2019 a las 08:22

Un equipo navarro, IturramaSat, del IES Iturrama participará en junio en Bolonia (Italia) en la final europea para decidir el mejor un proyecto científico asociado al lanzamiento de un satélite del tamaño de una lata de refresco, lo que viene a denominarse un CanSat.



Durante este fin de semana tuvo lugar en Zaragoza la fase nacional de la competición, dirigida a estudiantes de secundaria de toda España. Los equipos lanzaron sus CanSats en las instalaciones del Campo de Maniobras de San Gregorio (Zaragoza) y presentaron los datos obtenidos en el Centro de Arte y Tecnología Etopía de Zaragoza.



Dos equipos navarros participaron en la competición nacional: IturramaSat y LaikaSat. El primero está formado por Mikel Garcés, Xabier Leonardo, Xabier Erro, Markel Iruretagoyena, Xabier Pabolleta y Maialen Perez, y Joxemi Zabaleta es su team-leader . El equipo LaikaSat se creó como parte de las extraescolares STEM que se imparten en el Planetario de Pamplona y pertenecen a diferentes centros educativos de la comarca de Pamplona. Sus nombres son Jon Goikoetxea, Rubén Muñoz, Sofía Garrues, Ale Peña, Sergio Villain y Oihane Goikoetxea, y su team leader es Ioar Crespo. César Ruiz y Jorge Villain son ayudantes de equipo.



Además de los dos navarros han participado en la competición OmsAndMoscas, de Oms i de Prat; Yes Bee Can, de IES El Burgo; Cansat 2019, de IES EL Greco de Toledo; Lanuza Team, del Colegio Juan de Lanuza; Despert, de Cultura Práctica; Space Thunders, de Jesús-María Sant Andreu; Laskorain, de Laskorain Ikastola; Ozein, de La Salle Bilbao; CanSat, de Ins Terrassa, Axular Lizeoa, de Donosti; Jesuitas Burgos, de Burgos y también IES Viera y Clavijo, de Tenerife.



Maialen Perez, una de las componente de IturramaSat, explica que “además de la misión general para todos los equipos, tenemos una segunda con una antena que iba apuntando al Cansat. Con unas cámaras que teníamos en nuestro Cansat, hicimos un mapa 3D de la zona”. Por otro lado, Xabier Pabolleta destaca que tecnologías como las que han trabajado son “lo que mueve ahora el mundo. En al ámbito de trabajo, estás en equipo, vienes a Zaragoza y conoces a más gente. Es una experiencia nueva”. Xabier Leonardo añade: “La experiencia de Navarra la vivimos como una prueba. En cambio, la nacional la hemos vivido un poco más estresados, ya que que nos jugábamos el pase a la europea. Pero ambas han sido impresionantes”, refleja en una nota el Planetario de Pamplona, impulsor en Navarra de este certamen a través de la iniciativa Planeta Stem.



Al igual que se hizo en el Circuito de Navarra, los lanzamientos de los satélites quedaron a cargo de los integrantes de Cosmic Research, pero en Zaragoza el viento provocó que solo 8 de los 14 satélites volasen de manera adecuada. Los dos navarros fueron damnificados, aunque después lo compensaron con la defensa de su proyecto. Jon Goikoetxea, de LaikaSat, recuerda que su lanzamiento “fue el segundo de la mañana. Por miedo por parte de la organización a que los CanSats se alejaran demasiado debido al viento, decidieron lanzarlos en un cohete menos potente que los originales. Este cohete, que en condiciones ideales se eleva a unos 380 metros, es también más inestable. Por desgracia,una fracción de segundo después de despegar, una fuerte ráfaga de viento desvió su camino y cayó directamente al suelo”.



Oihane Goikoetxea y Rubén Muñoz, miembros de Laikasat, comentan que el lanzamiento del satélite de sus compañeros de Iturramasat,se produjo “tras un rato de espera para tener unas condiciones óptimas de viento. Pero en ese momento parece que el combustible no quema como debe y explota como un petardo. Su CanSat, al estar el más próximo a la cola del cohete, se quemó debido a la explosión”.

