El PSN dibuja una Navarra "foral, innovadora e igualitaria" en su programa

El PSN ha presentado este martes un programa "de Gobierno", que propone una Navarra "foral, innovadora e igualitaria" y que espera que a su alrededor aglutine a "una amplia mayoría de progreso" liderada por los socialistas, cuyos únicos límites de negociación son Bildu y PP.



Así lo ha presentado la secretaria general del PSN y candidata a la presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, quien en conferencia de prensa ha avanzado las líneas del programa con el que se presenta a las elecciones autonómicas y que sirve también de referencia para las 68 candidaturas municipales.



Con este programa ha señalado que tienen la ambición de "formar un gobierno progresista para nuestra Comunidad, que respete nuestra foralidad", ha dicho para señalar que su "marco de acuerdos" no incluye ni a EH Bildu ni al Partido Popular.



Preguntada por UPN, que en estas elecciones comparte candidatura con el PP y Ciudadanos en la Plataforma Navarra Suma, Chivite ha señalado que el diálogo con el partido regionalista "no es ni nuestra preferencia ni nuestra prioridad", aunque sí ha asegurado de forma rotunda que "no haremos al señor Esparza presidente", en referencia al cabeza de lista de NA+.

En cuanto al programa, que está a disposición de los ciudadanos aunque además se ha hecho una versión reducida de sus 130 medidas más destacadas y otra versión de "Lectura fácil" para facilitar el acceso a las personas con discapacidad que han recuperado su derecho al voto, Chivite lo ha definido como "un programa de gobierno, ambicioso y a la vez realista, con un dibujo claro de la Navarra que queremos".



Ha avanzado que el primero de sus tres ejes pivota sobre el autogobierno y la foralidad, un marco en el que ha situado al PSN en defensa de estos conceptos, donde "no queremos perder competencias", "dentro de España, con respeto y lealtad institucional, y mirando a Europa como un espacio de progreso y oportunidades".



El de la Innovación es un eje "no solo referido a la transición económica y ecológica, sino también a la innovación social", ha dicho tras alertar de "nuevas necesidades sociales que están surgiendo", como el problema de la soledad y otros, ha dicho.



El tercer y último eje es de la Igualdad, entendida como un "concepto amplio, como igualdad entre hombres y mujeres, pero también igualdad territorial, y como manera de entender la sociedad y de hacer justicia social".



Con todo ello, Chivite se ha mostrado convencida de que este programa marca una línea que puede atraer a una mayoría progresista, "que quiere convivir en la pluralidad que nos enriquece, que no quiere frentismos", frente a una derecha que "se está dedicando a tensionar, a dividir la sociedad, a repartir carnés de buenos y malos", una dinámica en la que el PSN "no va a entrar".



Al acto ha asistido además el responsable del programa, Javier Remirez, quien ha destacado y valorado la "participación activa" de numerosos colectivos, asociaciones, sindicatos y organizaciones para aportar al programa, que se desgranará en los actos de la campaña electoral, pero cuya estructura en 7 bloques ha avanzado.



La Navarra del conocimiento, que recoge medidas como el impulso a la FP o el cambio de modelo productivo; la Navarra del Empleo y el Progreso Económico, con una apuesta por la creación de empleo pero también "por el diálogo social y por afrontar retos claves como el cambio tecnológico", y la Navarra de la Sostenibilidad, que contemple el cambio climático y la transición energética son los tres primeros bloques.



Le siguen los de la Navarra de la Igualdad, la Inclusión y la Diversidad; la del Estado de Bienestar, con el fortalecimiento de los servicios públicos sostenibles; y la Navarra de la Calidad Democrática, donde se aboga por instituciones "transparentes, abiertas, y representantes cercanos", denominan otros tres bloques.



Los cierra el de la "Navarra foral en la España Plural y Europa Federal", donde se apuesta por el "fortalecimiento del autogobierno de Navarra, del papel de Navarra en la gobernanza de España y el reto europeo", ha esquematizado Remirez.

