Bakartxo Ruiz (Bildu): "Geroa Bai ha gobernado como si tuviera mayoría"

Actualizada 07/05/2019 a las 12:57

La cabeza de lista de EH Bildu a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha apostado por un gobierno de coalición si el cuatripartito revalida su mayoría, ya que considera que a lo largo de esta legislatura Geroa Bai "ha gobernado en algunas ocasiones como si tuviera mayoría absoluta".

Además, Ruiz ha afirmado que en estos momentos no se plantea un escenario postelectoral en el que los votos del PSN sean determinantes para la conformación de un nuevo gobierno en el que no esté Navarra Suma y ha asegurado que "el voto al Partido Socialista en Navarra supone favorecer a las derechas, no frenar a las derechas".

"Lo indispensable es seguir avanzando en el cambio y eso requiere consolidar y reforzar esa mayoría de 26. La ciudadanía navarra es muy consciente de qué es el PSN y no es de fiar", ha sostenido la candidata de EH Bildu.

Bakartxo Ruiz ha destacado que espera que en la próxima cita electoral "el bloque social mayoritario y plural que ha trabajado durante muchos años para que en 2015 se produjera el cambio" siga sumando mayoría.

Ha reconocido que "no es fácil" revalidar los resultados, pero ha incidido en que es "posible" y que "se requiere que todas las fuerzas que apoyamos el cambio seamos capaces de movilizar y activar el voto".

"Es necesario no relajarse, no confiarse y echar el resto en unas elecciones que son históricas y en las que nos jugamos cambio o régimen", ha apuntado la representante de EH Bildu, que también confía en que la coalición obtenga "mayor representación" que los ocho parlamentarios actuales.

Sobre la línea roja marcada por el PSN a acuerdos con EH Bildu, Ruiz ha afirmado que "las líneas rojas que establece el PSN son una excusa para tapar sus vergüenzas" y ha considerado que "el resto de fuerzas del cambio son muy conscientes de que si queremos seguir avanzando el PSN no es un factor de cambio".

Ha rehusado pronunciarse sobre si la coalición estaría dispuesta a abstenerse para facilitar un gobierno con presencia de los socialistas, ya que, según dice, no se plantea ese escenario. Y se ha limitado a afirmar que "las decisiones que adoptemos van a ser mirando hacia adelante y para seguir avanzando". En todo caso, ha insistido en que contar con el PSN "no sería una fórmula para avanzar".

QUIERE UN GOBIERNO DE COALICIÓN

En el caso de que el cuatripartito vuelva a sumar 26 escaños, Bakartxo Ruiz ha apostado por una nueva fórmula de gobierno, un ejecutivo de coalición en el que "todas las fuerzas que apoyamos al gobierno tengamos incidencia directa". A su juicio, "gobiernos monocolores y decisiones unilaterales que se han adoptado en algunas materias no han ayudado a que todas las fuerzas que sustentamos al Gobierno del cambio nos sintamos partícipes".

Según ha indicado, "de ahí se han derivado diversos problemas", ya que considera que Geroa Bai "en algunas ocasiones ha gobernado como si tuviera mayoría absoluta". "Si hay una mayoría de 26 parlamentarios donde la primera fuerza tiene nueve eso requiere de una implicación directa de todos los grupos que apoyamos al Gobierno y requiere de una toma de decisiones más compartida de lo que ha sido hasta ahora", ha planteado.

"SI DE EH BILDU DEPENDE LA DERECHA NO GOBERNARÁ"

Por otro lado, Bakartxo Ruiz se ha mostrado "satisfecha" del resultado cosechado por la coalición en las elecciones generales, aunque no haya logrado representación por Navarra. "Nos ha faltado el último empujón para obtener el quinto escaño", ha remarcado la candidata, quien ha destacado que esto les hace encarar la próxima cita electoral con "ambición".

Sobre el resultado de Cambio-Aldaketa, la candidatura unitaria del cuatripartito al Senado que no ha logrado ningún escaño, ha afirmado que es "evidente" que la fórmula de la agrupación electoral "no funciona", ya que "hace que mucha gente no acabe de identificar la marca con los partidos que la apoyamos".

Por ello, de cara a próximas citas electorales, ha defendido que "sería necesario pensar en fórmulas de coalición" y "reflexionar profundamente" también sobre la opción de ir juntos al Congreso.

Para Bakartxo Ruiz, los comicios generales han dejado "un panorama interesante en el conjunto del Estado" con un PSOE que "ha sido capaz de aglutinar el voto útil para frenar a las derechas". En su opinión, lo que ahora está por ver es "si va a responder a los intereses de los poderes del Estado o realmente tiene intención de abrir una vía que pueda derivar en un marco más democrático para el Estado".

En este sentido, la candidata navarra ha asegurado que si de la coalición abertzale depende "la derecha no va a gobernar en el Estado español ni en ningún lugar". Y ha mostrado así la "absoluta" disposición de EH Bildu "al diálogo y a hablar" con el Partido Socialista de cara a la investidura de Pedro Sánchez.

Una disposición al diálogo que no coincide con la posición de la coalición en Navarra, donde considera que "el contexto político es "absolutamente diferente". "En el Estado no hay otras alternativas, pero en Navarra las hay y estoy convencida de que las va a haber", ha asegurado.

Ha afirmado así que confía en que "la mayoría del cambio va a revalidar y va a consolidar esos resultados" y ha cuestionado que el PSN "sin haber movido prácticamente un dedo en Navarra haya obtenido unos resultados buenos fundamentados en la ola estatal". A su juicio, "ese vuelco a nivel estatal ya se dio en la Comunidad foral en las elecciones de 2015".

"SE HA FUNCIONADO MEJOR DE LO QUE MUCHOS ESPERABAN"

En esta línea, Bakartxo Ruiz ha puesto de relieve que los resultados de las últimas elecciones forales "dejaron un panorama histórico en Navarra, que no se había producido jamás, un panorama en el que las fuerzas del régimen no podían condicionar una nueva mayoría". Y ha asegurado que "se ha funcionado mucho mejor de lo que muchos esperaban".

"El haber sido capaces de elaborar y llevar adelante un acuerdo programático entre cuatro fuerzas políticas tan diferentes tiene un valor añadido, un valor que la ciudadanía ha sabido ver y valorar", ha expuesto la candidata de EH Bildu, para agregar que confía en que en la próxima cita electoral "también sea algo que se valore".

En este sentido, ha destacado que en estos cuatro años "se han dado avances muy importantes en el plano social y los derechos democráticos", además de que "se ha invertido mucha energía en revertir las políticas antisociales de UPN y PSN y en asentar las bases de una convivencia más democrática".

Frente a esto, ha considerado que la oposición "ha demostrado una debilidad y una falta de argumentos absolutos" con el "objetivo común" de "frenar el cambio para intentar volver a gobernar tal y como lo han hecho durante muchos años".

RETOS DE LA PRÓXIMA LEGISLATURA

De cara a la nueva legislatura, Bakartxo Ruiz ha defendido que "tenemos que abordar de una vez por todas el debate sobre la reforma del Amejoramiento", así como "todo el proceso de transferencias de competencias pendientes". "No puede ser que en el año 2019 todavía estemos pendientes de qué deciden en Madrid sobre las leyes que aprobamos", ha aseverado.

La futura ley del euskera o una política de infraestructuras que "esté dirigida a las personas y no a otro tipo de intereses elitistas" son otras de las prioridades de EH Bildu para los próximos cuatro años, en los que también quiere "profundizar" en una reforma fiscal que "avance en mayor equidad y progresividad".

A este respecto, ha considerado que hay que "tocar" el Impuesto de Sociedades para que "las empresas puedan compensar las bases liquidables negativas durante 15 años"; "acabar de revisar en profundidad" las deducciones fiscales y "avanzar en equidad en IRPF dejando exentas las rentas hasta 16.000 euros".

