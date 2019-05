Actualizada 07/05/2019 a las 07:49

La Fiscalía no aprecia delito y ha archivado la denuncia presentada por el Parlamento de Navarra contra el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, por no haber comparecido a una comisión de investigación de la Cámara sobre las inversiones de Sodena.



La presidenta de la Cámara, Ainhoa Aznárez, presentó ante la Fiscalía el escrito de denuncia, con lo que ésta abrió diligencias de investigación. La Fiscalía pidió a Sánchez Galán que acreditara documentalmente que en las fechas en las que se le citó a la citada comisión no pudo asistir por tener compromisos previos. Iberdrola envió esa documentación.



La Fiscalía concluye que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, y que examinada la documentación se puede deducir que no hubo voluntad directa y manifiesta del presidente de Iberdrola de despreciar la autoridad del Parlamento cuando solicitó su comparecencia ni de “obstaculizar o menos preciar las labores de la comisión de investigación”. Recuerda que Sánchez Galán trató de suplir su ausencia proponiendo que fuera en su lugar el director de inversiones de Iberdrola, que tenía “un conocimiento más preciso” de lo que se iba a plantear.

Selección DN+