Abel Azcona planta de nuevo al juzgado de Berga que le investiga por profanación

Actualizada 07/05/2019 a las 16:48

El artista pamplonés Abel Azcona ha plantado este martes por segunda vez al Juzgado de Instrucción 1 de Berga (Barcelona) que le investiga por presuntos delitos de profanación y contra los sentimientos religiosos por su pieza performance 'Amén', que recoge la acción de escribir la palabra 'pederastia' con hostias.

El juzgado le había citado por segunda vez este martes, después de que una primera vez, el 5 de febrero, ya renunciara a comparecer, tras ser investigado por un delito de profanación del artículo 524 del Código Penal en concurso con el delito contra los sentimientos religiosos, han indicado a Europa Press fuentes judiciales.

"Yo no me habré presentado al Juzgado pero Dios, el ofendido, tampoco. Estamos empate", ha dicho el artista en Twitter.

El juzgado le investiga por exhibir 'Amén' en 2016 en el Konvent Contemporary Art Center en Cal Rosal, cerca de Berga, que recoge una performance en que recopiló hostias de 242 eucaristías con las que conformó la palabra 'pederastia', como crítica a los casos de abusos en la Iglesia Católica.

Azcona ya había anunciado en Twitter su intención de no acudir a la citación judicial y afirmó, en un apunte: "Si el juez dicta en mi contra en la resolución del 7 de Mayo, Portugal me ofrece asilo político. He recibido la carta hoy en Lisboa. Gracias Portugal, con la libertad de expresión".

El artista está siendo investigado por este juzgado después de que admitiera a trámite una querella de Abogados Cristianos, que este martes han indicado en Twitter que ante esta segunda incomparecencia pedirán al juez que le ivestigue también por un delito de obstrucción a la Justicia.

Azcona les ha respondido: "A ofensa a los sentimientos religiosos y desobediencia ahora añadimos obstrucción a la justicia. No hay dos sin tres. La semana que viene inauguro exposición en Lisboa. Estáis invitados".

El artista ya tuvo que declarar ante el Juzgado de Instrucción 2 de Pamplona en febrero de 2016 por haber escrito 'pederastia' con formas consagradas, y se archivó la causa al no apreciar delito.

Te puede interesar

Selección DN+