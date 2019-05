Navarra Suma propone becas universitarias con "libertad de elección" de centro y estudios

Actualizada 06/05/2019 a las 13:54

La plataforma Navarra Suma defenderá en la próxima legislatura un nuevo sistema de becas para los estudiantes universitarios navarros basado en la "libertad para elegir" centro y estudios, que prime la "igualdad de oportunidades" y que aporte ayudas de la administración "más allá de las rentas".



Así lo ha avanzado el candidato de Navarra Suma (NA+) a la presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, quien ha desarrollado la idea de su programa electoral que persigue "la igualdad de oportunidades y la no discriminación", y el "respeto de la libertad de los alumnos y alumnas para elegir los estudios que consideren más oportunos, sin que la situación económica familiar en ninguno de los casos sea un impedimento".



"Es esencial que no dependa de la familia en la que hayas nacido, de la renta que tengan tus padres, el tener la posibilidad de estudiar una carrera o de estudiar otra", ha zanjado.



En esa línea, ha abogado porque desde la Administración foral se proporcionen "los recursos necesarios para dar poder cursar los estudios elegidos estableciendo un equilibrio financiero entre el esfuerzo de las familias y la renta que tienen", un concepto que busca "una mayor justicia social".



El modelo que apoya Navarra Suma premiará el rendimiento académico y el esfuerzo de los estudiantes, "eso hay que reconocerlo, hay que agradecerlo y hay que fomentarlo con medidas concretas", ha señalado Esparza, cuyas propuestas han sido después desgranadas por Pedro González, también en la lista al Parlamento.



Con todo ello, ha avanzado seis puntos que diferencian su modelo de sistema de becas del del actual Gobierno, el primero de ellos que las ayudas están abiertas a estudiantes navarros en cualquier universidad, pública o privada, de Navarra y del resto de España.



"Proponemos conceder becas a las familias navarras por el hecho de serlo, no por el hecho de estudiar en un sitio o en otro", ha señalado Esparza, quien también ha subrayado que eliminan el requisito actual de no haber obtenido plaza en la UPNA para cursar una carrera en otra universidad con ayuda de la Administración foral.



Se trata de que cada alumno "elija en absoluta libertad qué y dónde quiere estudiar", por entender esto algo "esencial para el futuro", ha dicho.



El sistema de NA+ también tendrá en cuenta el nivel de renta de las familias "para aportar de verdad más recursos a aquellas familias que más lo necesiten" y para ello introducen el indicador novedoso que denominan "estrés familiar", que mide el porcentaje de renta que las familias dedicarán a los estudios universitarios de sus hijos.



"Se busca que haya equilibrio y en cualquiera de los casos garantizando que siempre estará por debajo del 20 % de la renta de esa familia", ha dicho en referencia a familias que tienen más de un hijo en la universidad, ya que "el actual modelo beneficia a las rentas más altas y perjudica a las más bajas".



La plataforma de UPN, PP y Ciudadanos pretende además devolver el carácter complementario que tenían las becas navarras respecto a las estatales, y crea unas "becas especiales" que premiarán la "excelencia académica", con el mensaje expreso de que "el esfuerzo, el sacrificio debe tener un reconocimiento de la sociedad y de la administración".



Por otro lado, preguntado por el sondeo preelectoral de Diario de Navarra que otorga a Navarra Suma 18 ó 19 escaños, Esparza ha mostrado su "satisfacción" por entender que demuestra viva "la ilusión que generamos cuando se constituyó" la plataforma hace varios meses.



También ha respondido en negativo al satisfactorio balance de la legislatura realizado este lunes por la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, por entender Esparza que desde el punto de vista económico en Navarra "no se a aprovechado el tirón" que sí ha habido en su entorno y en Europa y "Navarra no se ha preparado para ese futuro".



Ha rebajado la satisfacción de Barkos sobre el descenso del desempleo, tras señalar que la bajada ha sido en Navarra "la mitad que la media española", y ha señalado que "no se ha sabido hacer atractiva esta Comunidad", que antes de la llegada del cuatripartito "era admirada" pero a la que ahora legan "pocas empresas".



Ha cargado contra la política fiscal realizada en estos cuatro años, que "ha crujido a impuestos a los ciudadanos" y "ha castigado a la empresa familiar", de forma que "se han mandado mensajes en clave económica que han generado inseguridades".

