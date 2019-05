Geroa Bai, EH Bildu, I-E y PSN, optimistas ante las elecciones autonómicas en Navarra

Actualizada 06/05/2019 a las 15:18

Geroa Bai, EH Bildu, PSN e I-E se ha mostrado este lunes optimistas con respecto a los resultados que tendrán en las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo y confiados en poder llegar al Gobierno de Navarra.



Por Geroa Bai, Unai Hualde ha comentado que las encuestas "no dejan de ser especulaciones" y lo importante es lo que vota la ciudadanía, a la que su coalición "ofrece un modelo de cambio que se inauguró en 2015 y que quiere que sea un modelo de futuro, no volver al pasado".



Según Hualde, "a pesar de la campaña de intoxicaciones que han protagonizado la oposición durante toda la legislatura, UPN, PP y también el PSN, pintando un panorama apocalíptico que ha constituido el núcleo de su estrategia, la percepción de la realidad que tiene la sociedad navarra es otra".



La ciudadanía valora de forma "razonable" la acción de Gobierno, ha destacado, y señalado que si el 28A se votó para "frenar el avance de la ultraderecha, el 26M "el reto y la esperanza" es que se vote para "frenar la vuelta al pasado", y en esa línea "Geroa Bai estará con todas aquellas fuerzas dispuestas a construir a partir de lo que comenzó en 2015" aunque "el PSN no ha estado nunca donde se le ha esperado".



El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha indicado que, mas allá de lo que indiquen las encuestas, el electorado tendrá que elegir el 26M entre "avanzar para profundizar en el cambio y en las modificaciones realizadas en la sociedad navarra o retroceder, porque tanto la alternativa del PSN como la de la derecha es retroceder en los avances producidos desde 2015".



"O avanzamos en derechos, en política fiscal y en las políticas sociales implementadas o retrocedemos porque esos partidos ya han dicho que quieren modificar y eliminar", ha aseverado.



Y ha agregado, tras apuntar que se va a producir un "reforzamiento" del cuatripartito, que la elección es "o régimen o cambio" y el PSN "tendrá que decidir si permite reeditar una alternativa de cambio liderada por el cuatripartito en su conjunto, o permite que la derecha le vote y sería el régimen en estado puro, o vota a la derecha".



Por su parte la socialista María Chivite ha asegurado que el PSN será la segunda fuerza política en Navarra tras las elecciones del 26M y por ello "el PSN sale a liderar el espacio de progreso y de izquierdas".



"Si I-E sigue empeñado en acordar con Bildu y no con la izquierda que se lo explique a sus electores, pero nosotros queremos hacer en Navarra lo mismo que Pedro Sánchez en España, un Gobierno progresista y de izquierdas", ha afirmado, y agregado que "dejan fuera" de un acuerdo de Gobierno a EH Bildu y PP, y con el resto están "dispuestos a hablar".



Chivite ha criticado también que I-E haya estado en el Gobierno "de convidado de piedra, sin hacer políticas de izquierdas ni incidir en temas como la política educativa que hemos sufrido toda la legislatura".



Por último la portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha hecho un llamamiento a votar después de analizar qué grupos del Parlamento de Navarra "han defendido mejor a las personas" y "apostado por el rescate" de quienes lo estaban pasando peor.



"I-E es garantía de izquierdas y nos avala el trabajo realizado en esta legislatura", "somos lo que hacemos", ha indicado, y se ha mostrado "animada" con la "clara posibilidad de revalidar un Gobierno del cambio" que "apueste por la convivencia, la pluralidad y la gente".



Al respecto ha considerado que el PSN no tendrá la llave del próximo Gobierno sino que "deberá decidir si se suma al Gobierno del cambio, a la izquierda, o si sigue sumando como en esta legislatura en mucha ocasiones con la derecha".

Apúntate para recibir nuestro boletín especial elecciones en tu correo electrónico Quiero apuntarme

Selección DN+