El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno foral, Manu Ayerdi, ha indicado que se "están ejecutando a pleno rendimiento" los fondos autorizados para inversiones financieramente sostenibles.



En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Ayerdi ha señalado que del superávit de 2017 están autorizados para las inversiones 35 millones, 25 para el plan de infraestructuras locales y el resto para banda ancha.



Por su parte, la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, ha precisado que se han destinado a inversión local unos 21 o 22 millones de "los 25 millones aprobados". "Con las resoluciones, los que han cumplido y no cumplido los requisitos que exigíamos y con la ejecución estamos en más de 21 millones", ha precisado.



Ha añadido que "con el resto de inversiones financieramente sostenibles estamos a la espera de que nos confirme Madrid la posibilidad de incorporar más inversiones".



En cuanto al superávit de 2018, Manu Ayerdi ha comentado que "hoy no estaba el consejero Mikel Aranburu en sesión de Gobierno y no nos ha podido actualizar este dato". "Me consta que él y su equipo lo están analizando y que lo presentará a la sesión de Gobierno", ha expuesto.

