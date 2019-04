Multas por no estar en el registro de asegurados pese a pagar la póliza

28/04/2019 a las 06:00

¿Se imagina tener que hacer frente a una sanción de tráfico de 1.500 euros por circular sin el seguro obligatorio que abonó a su aseguradora? Pues sepa que esto le ha ocurrido en los últimos meses no a uno si no a numerosos conductores navarros. La matrícula de sus vehículos no figuraba en el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) cuando los agentes les endosaron la multa y muchos han tenido que llegar hasta los tribunales para ver anulada su sanción. En los últimos meses v

