Covite no recurrirá la sentencia del caso Alsasua por motivos "puramente técnicos"

Actualizada 26/04/2019 a las 13:27

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha decidido no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que el pasado mes de marzo descartaba delitos de terrorismo en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad de Alsasua en octubre de 2016.



La sentencia dictada el pasado 7 de marzo confirmó la posición de la Sección Primera de la Audiencia Nacional y mantuvo las condenas de entre 2 y 13 años de cárcel para los ocho acusados por una agresión en la que consideró probado que concurrieron agravantes de superioridad y discriminación.

Después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunciara que no va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, Covite también ha decidido no presentar un recurso por motivos "puramente técnicos", según ha explicado Rubén Múgica, abogado del colectivo, en declaraciones a Europa Press. Sí que han recurrido la resolución judicial las defensas, que piden la absolución de los condenados.



El abogado de Covite, colectivo personado en la causa, ha detallado que la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal en el año 2015 fijó que las sentencias dictadas por las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional en primera instancia no se recurrirían directamente al Tribunal Supremo, sino a una sala de apelación.



Así, la sentencia sobre el caso Alsasua del año pasado, la primera sentencia dictada sobre la agresión por parte de la Audiencia Nacional, "no se podía recurrir directamente al Tribunal Supremo, sino que se podía recurrir a la sala de apelación".

De este modo, dos sentencias de distintos tribunales de la Audiencia Nacional han confirmado que en este caso no hay terrorismo, por lo que, a juicio de Covite, "no tiene sentido subir al Tribunal Supremo para que diga lo que dos tribunales distintos han dicho que no es".



Múgica ha remarcado que desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo "queríamos desde un principio que esto fuera considerado terrorismo" y si bien ha lamentado que no lo han conseguido, ha destacado que, en todo caso, las condenas dictadas niegan "ese margen de impunidad que desde algunos sectores del País Vasco y Navarra se quería blindar a un hecho gravísimo como el que ocurrió en Alsasua".

