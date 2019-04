Geroa Bai considera que "las responsabilidades políticas en la desaparición de CAN han quedado demostradas"

Actualizada 24/04/2019 a las 12:40

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha considerado que "las responsabilidades políticas en la desaparición" de Caja Navarra "han quedado suficientemente demostradas".



Ante el archivo por parte de la Audiencia Nacional de la investigación de Caja Navarra, Geroa Bai ha señalado que la comisión de investigación llevada a cabo en el Parlamento foral "ha estudiado todo el proceso de desaparición de Caja Navarra, las causas que llevaron a la misma y las responsabilidades políticas y sociales".



"Las conclusiones de la comisión no entraron en ningún momento en cuestiones penales y no se ven afectadas ni una coma por un tribunal penal", ha remarcado en un comunicado la coalición. "El hecho de que la Fiscalía no haya comprobado la existencia de delitos no restituye a Caja Navarra, ni blanquea la nefasta gestión de sus últimos dirigentes, gestión que finalmente condujo a la pérdida de una entidad financiera con poder de decisión en Navarra", ha subrayado.



Para Geroa Bai, "la no apreciación de delito tampoco avala la nefasta gestión de Enrique Goñi o su multiplicación de retribuciones mientras la Caja se despatrimonializaba. Ni muchos menos avala la desidia en la gestión y supervisión de los Gobiernos de UPN".



"Ahora que carecemos de ese instrumento financiero vital para el desarrollo económico de nuestra comunidad, ¿quién tiene que pedir perdón a quién, señor Esparza?", se ha preguntado Koldo Martínez.

