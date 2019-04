ELA exige a Educación que "abra y bareme" las listas de contratación temporal

Actualizada 19/04/2019 a las 13:31

El sindicato ELA exige al departamento de Educación del Gobierno de Navarra que "abra y bareme las listas de contratación temporal".

"Todas las listas se debería abrir y baremar al menos una vez al año, para que el profesorado tenga las mismas oportunidades de trabajar, sostiene el sindicato que indica que la Orden Foral de gestión de listas dice que "Educación abrirá listas específicas al menos dos veces a lo largo de cada curso escolar” y, sin embargo, en el curso 2018-2019 "no las ha abierto ni una vez y no ha hecho baremación alguna para las listas que no salen a OPE".

En un comunicado, el sindicato señala que "muchas listas no se han abierto desde hace tiempo, a pesar de haber necesidad, y los aspirantes no han podido entrar a ellas de ninguna manera".

Asimismo indica que los aspirantes de esas listas "no han sido baremados en mucho tiempo, en algunos casos en más de 15 años", lo que "conculca el principio de igualdad, capacidad y mérito".

Por eso considera que el departamento debería "aplicar la lista integrada (la que integra cuerpos, especialidades e idiomas) para la contratación temporal".

Al mismo tiempo incide en la necesidad de "desvincular las OPE y las listas de contratación, para dar establilidad a alumnado, docentes y centros".

"La tasa de interinidad en la red pública es del 33 %, algo escandaloso si miramos a Europa", según ELA, que sostiene que las OPE son "insuficientes, todavía faltarían por consolidar 2.400 trabajadores".

