El superior de los Padres Reparadores pide “perdón por los casos de abusos

José Luis Munilla, superior provincial de los Padres Reparadores, reconoció en una entrevista a la cadena Ser que, nada más conocer las denuncias por casos de abuso sexual ocurridos en los años 70 en el colegio de la institución en Puente la Reina, abrió una investigación y contactó con dos de los exalumnos. “Me ha ido muy bien hablando. Lo que he hecho en nombre de la institución que represento es mostrarles nuestra preocupación, nuestra solidaridad. Decirles que nos hemos enterado porque han denunciado esta situación en los medios y que les tenemos que dar las gracias. Si no, probablemente no nos hubiéramos enterado nunca. Les he pedido perdón en nombre de la institución. Siento enormemente que eso pasase y no sabemos qué hacer para reparar ese daño”.



Munilla se refirió también al hecho de que ha iniciado una investigación buscando información sobre los hechos, ocurridos hace décadas. “Yo mismo estudié en Puente la Reina. Fueron cuatro años muy bonitos de mi vida y todo esto yo ni lo intuí ni nada similar. Conocí a una de las personas a las que se acusa de abusos y lo recuerdo como una gran persona y un gran sacerdote. Lo apreciábamos y ahora, cuando me entero de todo esto, ya te puedes imaginar cómo lo encajo. Se me caen todos los esquemas y me digo que no puede ser que alguien pudiese estar haciendo algo de esto a escondidas y menos él”.

Es complicado, asume. “Los implicados han muerto hace ya mucho tiempo y nos estamos remitiendo a 30-40 años atrás”.



Señaló que sigue “de cerca” y “con tristeza” las noticias relacionadas con abusos a menores en Navarra. “Tengo mucha preocupación y mucho respeto, sobre todo hacia las personas que lo han padecido. En lo que a nosotros se refiere, y hablo en nombre de los Padres Reparadores, creo que inmediatamente nos hemos puesto a trabajar”.



Munilla no se cerró a acompañar a las víctimas en hipotéticas acciones legales. “Lo que haga falta. Es más. No me cierro a nada. Es más, yo les he animado a que presenten denuncia, aun sabiendo como he sabido después que han prescrito los temas. Que ellos hagan lo que tengan que hacer. Lógicamente a mí me entristece mucho, porque todo esto está haciendo un daño colateral a la institución y al centro. Como pasó antes con las víctimas, ahora también están pagando víctimas inocentes. La Iglesia lleva años tratando de poner remedio a todo esto. No debería haber ocurrido en el pasado, no puede ocurrir en el presente y no debería ocurrir en el futuro”.

