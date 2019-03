Denuncian abusos cometidos en un colegio de Estella en los años 60

28/03/2019 a las 06:00

Un exalumno del colegio El Puy de Estella ha interpuesto una denuncia en la Guardia Civil denunciando unos presuntos abusos sexuales sufridos en el centro entre 1962 y 1966. El profesor aludido en la denuncia, exdirector de la institución, falleció hace 25 años. En la denuncia, este vecino de Estella, indica que tenía entre 8 y 12 años en el periodo de los abusos. Según este testimonio, elsacerdote aprovechaba los momentos en los que era llamado a la pizarra para pedirle que se acercara y entonces, delante del resto de alumnos, le realizaba tocamientos.

Desde la dirección del colegio del Puy de Estella se indicó ayer que el único conocimiento que han tenido del tema es el que ha trascendido a través de los medios de comunicación puesto que no les ha llegado ninguna denuncia ni notificación al respecto. “No sabemos más que lo que ha salido publicado, por lo que no podemos decir nada más. No está en nuestro ánimo ocultar nada y en el momento que tengamos algo que decir lo trasladaremos a través de un comunicado”, expresaron.

Desde el Arzobispado se emitió un comunicado señalando que no han recibido ninguna notificación relativa a los hechos denunciados. Añade que “la Iglesia diocesana mantiene el impulso decidido del Papa Francisco para la erradicación de esta lacra de la sociedad y el compromiso con la tolerancia cero para cualquier caso de abusos en la Iglesia”. En este contexto, “tiene abierto un cauce permanente para la presentación de las denuncias en el ámbito canónico, a través de la Vicaría judicial”.

En una entrevista en la web Estella Noticias, el denunciante justificó la interposición de la denuncia décadas después por el consejo de una psicóloga para “hacer terapia” y “animado por la reciente aparición de casos similares en todo el país”, señaló. Hace unas semanas, también se interpuso una denuncia por abusos ocurridos en los 70 por parte de un religioso, también fallecido, ocurridos en los Padres Reparadores de Puente la Reina.

