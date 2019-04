Candidatos navarros discrepan sobre la necesidad de grandes infraestructuras

Actualizada 19/04/2019 a las 12:43

Los candidatos navarros al Congreso discrepan sobre la necesidad de invertir grandes sumas de dinero en infraestructuras como el Tren de Alta Velocidad o el Canal de Navarra, con tres formaciones que las apoyan y otras dos que las rechazan en sus actuales dimensiones.



Así, Sergio Sayas (Navarra Suma) considera que "no se puede apostar por el progreso sin apostar por las infraestructuras", y en el caso del TAV, dejarlo de lado "sería tanto como cerrarse las puertas a Europa", al igual que el Canal de Navarra, "que es clave para el desarrollo del sector agroalimentario de Navarra".



También el socialista Santos Cerdán tiene "claras las prioridades" en esta materia: "Seguir avanzando con el TAV y con el Canal de Navarra, dos infraestructuras fundamentales para el desarrollo de Navarra y lo vamos a seguir defendiendo como hasta ahora".



Por Geroa Bai, Koldo Martínez apoya un Tren de Altas Prestaciones, "TAP, que no TAV", que considera "una obra necesaria para el futuro de nuestra comunidad, aunque "se debe planificar muy bien, algo que no se hizo durante los gobiernos de UPN", de forma que su formación aboga por integrarlo en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, que tenga doble sentido de circulación, ancho de vía europeo y pueda transportar viajeros y mercancías".



Sobre el Canal de Navarra, reconoce que estuvo "paralizada la extensión a la Ribera desde 2013", hasta que el actual Gobierno de Navarra hizo un estudio que evidenciaba que soterrar los tubos para trasladar el agua "garantizaba" que esta sería "de más calidad y a un menor precio", además de ser medioambientalmente mucho menos lesiva para el territorio, una opción que apoya la coalición.



En contra de ambos proyectos, Ione Belarra (Unidas Podemos) aboga por "repensar el modelo" de infraestructuras para que siempre cumplan dos objetivos, "adecuarse a las necesidades de la gente y ser sostenibles", algo que a su juicio "ni el TAV, ni el Canal de Navarra cumplen".



Por su parte, en el caso del tren proponen doble vía y la mejora del trazado que dejaría el trayecto a Madrid en dos horas y media y haría innecesario "gastar millones de euros de la ciudadanía en un tren de alta velocidad insostenible que ha dejado tras de sí millones de euros de sobrecostes".



Más contundente en su crítica, por EH Bildu Bel Pozueta parte de que Navarra "debería tener plenas competencias a la hora de establecer las prioridades en materia de inversión en infraestructuras. Desgraciadamente no es así y vía presupuestos generales del Estado no recibe en proporción a la aportación que realiza, ni mucho menos".



En cuanto al TAV, rechaza su ejecución "por razones medioambientales, económicas, sociales y de cohesión territorial" y aboga por "un modelo de tren social", mientras que son "críticos con lo ejecutado hasta el momento" en el Canal de Navarra aunque, dada su "irreversibilidad" y las necesidades de agua en la Ribera, abogan por una alternativa que le dé respuesta, "olvidando la política del hormigón por el hormigón".

