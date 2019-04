Horario y recorrido de la procesión de Viernes Santo en Pamplona

Actualizada 18/04/2019 a las 17:55

La procesión del Santo Entierro

EN DATOS

Día. Viernes Santo, 19 de abril. .

Acto. Procesión del Santo Entierro de Pamplona.

Hora. 19.30 horas.

Recorrido. Dormitalería, Bajada de Javier, calle Compañía, Curia, Catedral, Navarrería, calle Mercaderes, Plaza Consistorial, calle San Saturnino, calle Mayor, Paseo del Doctor Arazuri, calle San Antón, Zapatería, Calceteros, calle Mercaderes, Calderería, Bajada Javier y Dormitalería.

En caso de suspensión A las 19.30 horas dará comienzo un Vía Crucis en la Catedral. Posteriormente, Sermón de la Soledad para continuar con el traslado de la Dolorosa.

Es el acto más popular y tradicional de cuantos celebra la Hermandad de la Pasión en Pamplona. Es la procesión del Santo Entierro, una procesión al estilo castellano, no sólo por su austeridad, sino porque la comitiva de los pasos y escenificaciones supone una narración de la Pasión y la Muerte de Cristo. Un año más, el desfile procesional volverá a llenar de solemnidad y recogimiento las calles de una ciudad que mirará al cielo para que la lluvia no impida la celebración del acto. La narrativa de la procesión del Santo Entierro comenzará con las alegorías de la vieja alianza entre Dios y el pueblo judío, narradas en el Antiguo Testamento, para continuar con la narración de los hechos ocurridos desde la entrada en Jerusalén hasta el prendimiento de Cristo. Lo pasos que incluye son La Entrada en Jerusalén, La Última Cena, La Oración en el Huerto y El Prendimiento. Y así el recorrido llegará hasta el Via Crucis en sí, la última parte de la procesión, con los pasos de La Flagelación, El Ecce Homo, La Cruz a Cuestas, La Caída, El Cristo Alzado, El Descendimiento y El Santo Sepulcro. El paso de La Dolorosa cerrará la procesión en la que participarásn más de mil personas como figurantes.



El retorno de la Dolorosa

EN DATOS

Día Viernes Santo, 19 de abril.

Acto Retorno de La Dolorosa.

Hora 22.30 horas aproximadamente.

Recorrido Salida desde la iglesia de San Agustín. La procesión continuará su recorrido por la calle San Agustín, Calderería, calle Curia, Mercaderes, Plaza Consistorial, San Saturnino, calle Mayor, Paseo Doctor Arazuri y concluirá con la llegada del paso a la iglesia de San Lorenzo.

En caso de suspensión de la procesión Si el mal tiempo impide que la procesión del Santo Entierro se pueda celebrar, la Dolorosa saldrá desde la Catedral de Pamplona a las 21.30 horas.

Cuando se acaban de cumplir cien años desde que la Hermandad de la Pasión celebrara por primera vez el traslado de la Dolorosa desde la iglesia de San Lorenzo hasta la Catedral en los días previos a Semana Santa, Nuestra Señora de la Soledad volverá a ser protagonista en Semana Santa. Se trata del Retorno de la Dolorosa, un acto que, a pesar de no ser centenario, volverá a llenar de devoción y cariño las calles de la ciudad, al ser una de las imágenes más admiradas por los pamploneses. No sólo por su belleza, sino por el realismo con el que muestra el dolor de una madre a través de la expresión de su rostro y sus manos,únicas piezas talladas de la imagen. La noche de Viernes Santo, la virgen volverá en silencio a su hogar en la iglesia de San Lorenzo. Por ello, hacia las diez y media de la noche, comenzará un recorrido en el que la imagen irá acompañada por una comitiva formada por la Hermandad de Paz y Caridad, así como autoridades eclesiásticas, miembros de la Hermandad de la Pasión y los pamploneses que cada año se suman a este recorrido que concluirá con el canto de una salve popular y la celebración del Sermón de la Soledad.

