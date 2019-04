Consejos para evitar los robos en casa en Semana Santa

18/04/2019 a las 06:00

Discreción sobre los planes de vacaciones



Los ladrones asaltan viviendas que se encuentran vacías durante las vacaciones. De ahí que las policías recomienden discreción a la hora de comunicar los planes de viaje a terceros. En este sentido, recomiendan no compartir los planes de vacaciones en las redes sociales, fuente de información para los ladrones, que así pueden saber dónde se encuentran los inquilinos de una vivienda objetivo.



No desconecte el timbre ni deje cosas de valor



Hay que tomar medidas antes de salir del domicilio. Cierren la puerta con llave, aunque vayan a ausentarse por un espacio breve, ya que mediante el resbalón se puede acceder con facilidad al interior de un domicilio. No desconecte el timbre ni esconda una llave en algún lugar de las inmediaciones del domicilio. No conviene dejar joyas u objetos valiosos, y si se hace es muy positivo tener una lista y fotos para posibles denuncias.



Evite cualquier indicio de que la casa está vacía



No retire el felpudo de la puerta. No deje las ventanas completamente bajadas. Contacte con alguna persona de su confianza para que recoja el correo durante su ausencia y para que revise de vez en cuando el domicilio, dando apariencia de normalidad y continuidad en la vivienda. El uso de temporizadores de luz y audio puede ayudar a conseguirlo, recomienda Policía Nacional.



Instalar medidas pasivas de seguridad



La Policía Foral recomienda seguir algunas pautas de seguridad pasiva para dificultar un posible robo. Por ejemplo, las puertas y ventanas pueden contar con distintos niveles de seguridad (cristales anti-rotura, puertas blindadas), se pueden instalar barrotes en ventanas, iluminar adecuadamente los accesos y el entorno o instalar un sistema de seguridad privada (y advertirlo así en la fachada, por su efecto disuasorio).



Las cerraduras, “obsoletas” ante nuevas técnicas



La Federación Española de Cerrajeros de Seguridad considera que el 80% de las cerraduras instaladas en los hogares españoles están “obsoletas” ante las nuevas técnicas utilizadas por los criminales como el bumping, la técnica más utilizada: se introduce en el cilindro una llave manipulada y se golpea la misma con el fin de hacer “bailar” los pistones del cilindro. Así, saltan simultáneamente y la llave se gira para abrir.

