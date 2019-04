Drones o big data: el SNE aumenta su oferta en 640 plazas y 50 cursos

Actualizada 17/04/2019 a las 13:20

El Gobierno de Navarra ha conocido en su sesión de este miércoles el plan del Servicio Navarro de Empleo para reforzar su oferta formativa gratuita con 640 plazas en especialidades hasta ahora no impartidas.



Esta misma semana el departamento de Políticas Sociales ha concedido a 22 entidades cerca de 775.000 euros para capacitar a personal directivo de 124 empresas y cubrir 60 puestos de trabajo especializados.



Y por ello, ha dicho en conferencia de prensa la portavoz del Ejecutivo foral, María Solana, el SNE refuerza su oferta formativa de 2019 en 640 nuevos plazas repartidas en 50 cursos cuyo contenido está vinculado a las necesidades de la Estrategia de Especialización Inteligente en los sectores de automoción y mecatrónica, cadena alimentaria o energías renovables, par lo que ha destinado 275.000 euros.



En concreto, los cursos giran en torno a la industria 4.0 (manejo de drones, robótica, big data, realidad aumentada, inteligencia artificial, softwares avanzados, etc), eficiencia energética y energías renovables; seguridad informática (técnicas biométricas) e industria agroalimentaria (legislación específica o vida útil de alimentos).



La oferta se publicará conforme sea programada en www.empleo.navarra.es. y las entidades tienen de plazo hasta noviembre para realizar los cursos, a los que tendrán acceso preferente trabajadores en activo, aunque un 30% de las plazas se reservarán para personas desempleadas.



Esta formación deriva de una nueva convocatoria de ayudas a la formación diseñada para tratar de ofrecer 70 especialidades que permitan "favorecer el desarrollo de actividades con alto valor añadido e incrementar la competitividad en áreas económicas clave".



En esta primera ocasión se ofrecerán 25 de ellas, si bien el SNE continuará con esta estrategia para que en la Comunidad foral se imparta formación en áreas con demanda, como el mantenimiento industrial especializado o el desarrollo de medicamentos.



Por otro lado, se ha concedido por concurrencia competitiva a 13 entidades una ayuda de 500.000 euros para el desarrollo de perfiles profesionales estratégicos de 124 pymes, con acciones dirigidas a la propiedad, personal de dirección y mandos intermedios (327.190 euros), sensibilización empresarial para 22.400 personas (100.000) e incorporación en empresas a 60 puestos de difícil cobertura (70.360 euros).



Tres entidades han identificado ocho puestos con dificultades de incorporación, con una previsión de 60 contratos y otras 39 prácticas no laborales. La formación la proporcionará el SNE y ellas se encargarán de la selección de personas desempleadas, del plan formativo y del acompañamiento a la inserción.



A propuesta del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, el Gobierno subvenciona los puestos de personal técnico multigremio (electricidad, fontanería, climatización, soldadura); diseño industrial; y técnicas de impresión.



Por la Asociación Talleres Ribera-Asociación de Empresarios de la Ribera (AER), la ayuda es para cuatro itinerarios de empleabilidad para personal técnico de mantenimiento de aerogeneradores (Tafalla), aplicaciones móviles Progressive Web App (Estella y Lodosa), calidad en industria agroalimentaria (Tudela) y camarera o camarero cualificado (Tudela).



Por su parte la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Navarra demanda mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial.



Las entidades beneficiarias de las ayudas a los perfiles directivos y la sensibilización empresarial son: CLAVNA, Asociación de Empresarios de Hostelería de Navarra, Confederación de Empresarios de Navarra, Asociación Navarra de Empresas Laborales (ANEL), Asociación Navarra de Talleres de reparación de vehículos, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, Asociación de Constructores Promotores de Navarra y Club de Marketing de Navarra.

