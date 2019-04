Actualizada 17/04/2019 a las 13:59

La Guardia Civil de Navarra ha desmantelado un grupo criminal que operaba en varias provincias y que se dedicaba a realizar estafas en la compraventa de vehículos de segunda mano de alta gama. Se han identificado 67 vehículos a los que se les había reducido sustancialmente los kilómetros antes de ser puestos a la venta.



En algunos casos, los vehículos habían sido rebajados en casi 300.000 kilómetros lo que podría suponer un riesgo importante para la seguridad vial. En total, han sido investigadas 25 personas presuntamente relacionadas con esta trama.



Todos los detalles de la operación, denominada 'Flyna', han sido dados a conocer este miércoles en rueda de prensa por el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, y el jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de la Comunidad foral, Agustín Aznárez.



El delegado del Gobierno ha destacado que se trata de una operación "especialmente significativa", ya que "no sólo se ha desarticulado un grupo criminal, sino que además se ha restituido la seguridad de las personas estafadas retirando de la circulación unos coches que habían sido manipulados de forma intencionada y con muy pocos escrúpulos con el único objetivo de lucrarse sin pensar en los riesgos que todo ello conllevaba".



Por ello, ha felicitado a la Guardia Civil por "todo el trabajo realizado" y ha remarcado que "todo esto es una prueba más de que nadie sobra y de que todos y cada uno de los miembros que componen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Navarra suman y son necesarios cuando hablamos de garantizar la seguridad de las personas".



En concreto, ha detallado el jefe de la Agrupación de Tráfico en Navarra, la investigación se inició a finales de 2017 tras recibirse en la Guardia Civil de la Comunidad foral información de la Jefatura Provincial de Tráfico notificando una supuesta irregularidad en el cuentakilómetros de un turismo, del que su titular tenía sospechas acerca de una posible manipulación.



Por parte del Grupo de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil se realizó un estudio de los datos aportados y se confirmó la manipulación. A raíz de esta comprobación, se inició una investigación para poder determinar la identidad de los supuestos autores y comprobar la existencia de otros vehículos que pudieran encontrarse en similares condiciones.



El grupo criminal investigado estaba compuesto por 25 personas, que eran presuntamente dirigidas por dos de ellas, repartiendo las tareas y dando las instrucciones al resto de los miembros, que se distribuían por las provincias de Almería, Madrid, Toledo y Levante, si bien las víctimas de los delitos se encuentran repartidas a lo largo de toda la geografía española.



Para llevar a cabo sus funciones, los investigados presuntamente utilizaban un entramado de empresas dedicadas a la compraventa de vehículos, siendo alguna empresa pantalla, así como la intervención de miembros del grupo, todo ello con el fin de no ser detectados y dificultar la labor policial.



MODUS OPERANDI Y RESULTADOS



La forma de proceder de los implicados era la compra de un vehículo de alta gama con un alto kilometraje, lo cual, debido a este dato, era adquirido por un precio acorde a este estado. En este momento, entraba en juego el entramado de empresas y personas que conformaban el grupo, lo cual dificultó enormemente la labor policial, debido a que entre ellos simulaban venderse el vehículo.



En este sentido, no sólo se cometían estafas a los compradores finales, si no que en alguno de los casos, estos realizaban una doble estafa, simulando una avería importante en el momento que se disponían a comprar un vehículo, con el fin de lograr rebajar su precio, obteniendo así un beneficio económico aún mayor.



Tras finalizar la fase de explotación y analizar todos los datos obtenidos, se ha podido determinar la existencia de un total de 67 vehículos de alta gama que habían sido vendidos con los kilómetros reducidos.



Gracias a esta operación se han esclarecido un total de 86 hechos delictivos que van desde la propia estafa, así como falsedad documental y usurpación de estado civil, cometidos presuntamente por el desarticulado grupo criminal formado por 25 personas.



Las personas perjudicadas, si bien la gran mayoría desconocía el estado real de su vehículo, habían tenido en algunos casos diferentes averías.



REDUCCIONES DE 300.000 KILÓMETROS



Por parte de los agentes investigadores se ha comprobado que la reducción total de kilómetros efectuado a los vehículos ascendería a casi 12 millones, encontrándose las bajadas del kilometraje entre los 175.000 y 300.000.



Para la Guardia Civil, este es un dato muy importante desde el punto de vista de la seguridad vial, ya que debido al desconocimiento del estado real del vehículo, se podría realizar un inadecuado mantenimiento. Además, mantenían un vehículo próximo al final de su vida útil, lo cual podría afectar a la seguridad activa y pasiva del vehículo, y por ende, a la siniestralidad vial.



El jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha destacado que "esta es la primera vez que hemos llegado a una estructura de grupo criminal tan compleja y que nos ha costado tanto esfuerzo poder demostrarla por la utilización de empresas pantalla que dificultaba el seguimiento".



Y ha instado a los ciudadanos que tengan dudas y sospechas sobre si han adquirido un vehículo de segundo mano con el cuentakilómetros manipulado a acudir a la Guardia Civil para ponerlo en conocimiento y comience una investigación.



Además, ha apelado al "sentido común" y ha remarcado que "si se compra un coche de segunda mano cuyo el precio de mercado con esos kilómetros es de 30.000 euros y lo consigo por 15.000 euros, hay algo raro". "Los chollos en el tema de seguridad vial no existen, normalmente nadie pierde 15.000 euros si no es por algo muy motivado", ha subrayado.

