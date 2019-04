Recuerdo en Pamplona a los asesinados y represaliados en la Guerra Civil y el franquismo

Actualizada 13/04/2019 a las 14:13

Cientos de personas han participado este sábado en un homenaje en Pamplona, organizado por la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (AFFNA-36), en el que se ha recordado, un año más, a las personas asesinadas y represaliadas en la Comunidad foral durante la Guerra Civil y el franquismo.



El acto ha tenido lugar al mediodía en la Vuelta del Castillo, junto a la placa que recuerda a los vecinos de Pamplona fusilados en 1936 donde, como es tradicional, se ha realizado una ofrenda floral. Ha contado también con las actuaciones del grupo 'Canciones de Siempre' de Barañáin.



El homenaje ha contado con la presencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, que ha estado acompañada por la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo. También ha estado presente el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, así como representantes de Geroa Bai, PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra.



El acto ha tenido un recuerdo especial hacia Mariano Saez Morilla, asesinado en Ripa el 10 de febrero de 1937. Saez era abogado, maestro, concejal en el Ayuntamiento de Pamplona de 1931 a 1934, director de la Escuela de Magisterio, presidente de la federación de Enseñanza de UGT y militante del PSOE.



Su nieta, Sara Cordón, ha afirmado que Mariano Saez fue "uno de los primeros represaliados en Navarra" y ha destacado su labor como edil de Pamplona "preocupándose por mejorar las instalaciones de las escuelas municipales". Cordón se ha preguntado "qué delito cometió mi abuelo para ser salvajemente asesinado". "Seguramente su relevancia a nivel profesional, sindical y política", ha subrayado.



En este sentido, Sara Cordón ha destacado que la "acción decidida por mejorar la educación española" del gobierno de la II República en un momento en que el analfabetismo rondaba entre el 30% y el 50%. "Se calculó que para atender al más de millón y medio de niños que no iban a la escuela, el Estado necesitaría construir unas 27.000 nuevas escuelas a un ritmo de 5.000 cada año", ha remarcado.



En este sentido, ha recordado el enfrentamiento entre Millán-Astray y Miguel de Unamuno donde el fundador de la Legión profirió la frase "muera la inteligencia, viva la muerte". "El odio de los fascistas a los intelectuales y a los educadores provocó represalias en todo el país", ha destacado la nieta de Mariano Saez que se ha acordado a los más de 300 docentes represaliados en Navarra, entre ellos su abuelo.



Cordón ha resaltado que "los homenajes no son suficientes" y ha abogado por "seguir avanzando en la tarea de poner nombre a los miles de restos de cuerpos que aun yacen sin identificar en las cunetas y cementerios de España". Una tarea que debería ser de los gobiernos central, autonómicos y locales con la ayuda de la Justicia y las asociaciones memorialistas. "Hay que hacerlo ya porque cada vez van quedando menos descendientes de primera generación", ha apuntado.



"El verdadero homenaje que podemos hacer a aquellos que murieron por defender el gobierno legítimo de la República es recuperar sus restos y que descansen en paz", ha subrayado. Asimismo, ha llamado a "honrar la memoria de estos hombres y mujeres para que nunca más la historia se repita".



"EL MONUMENTO A LOS CAÍDOS ES UNA MANCHA ÉTICA QUE HAY QUE DERRIBAR"



Por su parte, la vicepresidenta de AFFNA-36, Amaia Lerga, ha calificado el Monumento a los Caídos de Pamplona como "un monumento a la muerte" y "una mancha ética en Pamplona y en Navarra que habría que derribar desde la punta de la cúpula hasta el fondo de la cripta".



En su intervención, Lerga ha agradecido a los asistentes su presencia en el acto "porque hacéis de hoy un día especial donde la soledad que hemos vivido las últimas décadas desaparece y el sentimiento de alegría y esperanza que vivió las calles el 14 de abril de 1931, en la proclamación de la II República, se reaviva de nuevo".



"Un día como hoy hace 88 años comenzó un tiempo de esperanza" y "una época única que trajo un soplo de libertad, de justicia social y de confianza en el futuro", ha destacado. Sin embargo, "el franquismo impidió que iniciativas de tal calado como el reparto de tierras, el logro de más derechos para las mujeres o la laicidad del Estado no dieran sus frutos, llevándose a cabo un genocidio que a día de hoy ha quedado impune", ha lamentado.



Amaia Lerga ha tenido un recuerdo especial para "todas aquellas personas que tuvieron que huir cuando las tropas nacionales de franco ganaron hace 80 años". Así, ha destacado que en Francia "un buen número de navarros y navarras fueron confinados en las playas del Rosellón francés y después trasladados al campo de concentración de Gurs".



La vicepresidenta de AFFNA-36 ha reconocido "el dolor de todas las personas que se exiliaron" así como a sus familiares "porque sabemos que aun duele la injusticia". En este sentido, ha resaltado que "tampoco nos olvidamos de las personas que a día de hoy huyen del terror jugándose la vida, como nuestras familias hicieron hace 80 años".



También ha recordado la "feroz opresión" a los colectivos de mujeres y LGTBIQ "tras el fin de una guerra, un genocidio que no trajo paz sino todo lo contrario". "Nos rebelamos ante el olvido que supuso la guerra, la posguerra y la dictadura" y "seguiremos luchando por recuperar su memoria", ha subrayado.



En este sentido, ha destacado que "seguiremos luchando por no tener que soportar símbolos franquistas como el Monumento a los Caídos" que ha calificado como "un monumento a la muerte" y "una mancha ética en Pamplona y en Navarra que habría que derribar desde la punta de la cúpula hasta el fondo de la cripta".



Además, ha resaltado que "seguiremos luchando para que ningún fascismo vuelva a quitarnos la libertad" y para que en Navarra "no quede ninguna fosa" porque "todas las familias tienen derecho a reunirse con sus asesinados y a hacer el duelo cerrando heridas de una vez". Por ello, ha reclamado "verdad, justicia y reparación para ellos y ellas".

