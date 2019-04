Noche de vandalismo: pintadas en las sedes de UPN, EH Bildu, Podemos y Ciudadanos

Actualizada 11/04/2019 a las 10:03

Desconocidos han realizado pintadas esta noche en la sede de UPN en Sarriguren y en las sede de EH Bildu, de Podemos y de Ciudadanos en Pamplona, según han informado estos partidos en Twitter.



En concreto, en la sede de UPN en Sarriguren se pueden leer frases como 'Contra la España del capital, república popular y federal'. En un tuit, UPN ha manifestado que "los que se dedican a estropear las propiedades ajenas a modo de protesta cuando no comparten algo se han dedicado esta noche a atacar nuestra sede en Sarriguren".



Según continúa la formación regionalista, "pese a todo, seguimos y seguiremos reivindicando el derecho a convivir, el respeto y la educación".





En la sede de EH Bildu en Pamplona, en la calle Nueva, también han escrito 'Por el verdadero poder obrero, república popular y federal española'. La formación abertzale ha advertido en un tuit de que "si alguien pretende condicionar nuestra campaña y nuestra actividad política, no nos conoce". "No pudieron, no pueden y no podrán callarnos", añade.



Por su parte, el portavoz de Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que "quienes esta noche han pintado nuestra sede desconocen qué es la lucha obrera, son quienes hacen su 'revolución' desde su casa y proclaman un izquierdismo que ya Lenin denunció; eso sí muy españoles".

La sede de Podemos en la capital navarra ha aparecido con pintadas en el mismo sentido y el secretario general de la formación morada en Navarra, Eduardo Santos, ha expuesto "a quienes habéis pintado esta noche la sede de Podemos Navarra en Iruñea, que vamos a seguir trabajando mucho por la gente".

"Egunon. Nada, a quienes habéis pintado esta noche la sede de @Podemosnavarra en Iruñea. Que vamos a seguir trabajando mucho por la gente. Si nos ayudáis a limpiar os explicamos alguna cosa sobre respeto y democracia", ha escrito.Eduardo Santos, secretario General de Podemos en Navarra, en Twitter.





También han pintado la sede de Ciudadanos en Pamplona con frases en la misma línea. La formación ha indicado en su cuenta de Twitter que "nuestra puerta sirve de entrada para todo aquel que quiera conocer nuestras ideas e incluso debatirlas; pero no es un mural para la intolerancia ni para quienes faltan al respeto". "Seguiremos trabajando por un proyecto de libertad en democracia", ha agregado.

