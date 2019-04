La ONCE deja en Navarra 35.000 euros

Actualizada 10/04/2019 a las 14:20

La ONCE ha dejado en Peralta 35.000 euros, del cupón del martes. Desde al ONCE han hablado con la encargada de la venta.

Se trata de Rosario, quien vende en Peralta todos los días. Comentaba que está muy contenta ya que es el primer premio que da por el Terminal Punto de Venta (TPV), por lo que piensa que el afortunado es un cliente habitual.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es

