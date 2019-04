Actualizada 10/04/2019 a las 15:42

La mayoría de los psicópatas no tienen una conducta delictiva, ha destacado en la Universidad de Navarra el psicólogo y criminólogo Vicente Garrido, quien ha puesto de relieve la dificultad de tratar a estos enfermos, ya que son egocéntricos y narcisistas y están "a gusto consigo mismos".



“Utilizamos el término de psicópata como convención pero hemos de matizar de qué tipo de psicópata estamos hablando. Existen psicópatas integrados que no tienen una conducta delictiva. La mayoría de ellos entran en esta categoría”, ha asegurado Garrido en una charla con participación más de 100 personas, entre alumnos, profesores y profesionales.



En la charla ha abordado la psicopatía como un “problema fundamental de la psicología”, informa la Universidad de Navarra en un comunicado.



Al respecto, ha reflexionado sobre si la sociedad debe preocupase por la psicopatía: “Sí, en tanto y cuanto hay tipos de psicópatas, que no tienen por qué tener una conducta delictiva, que no han sido diagnosticados y ostentan puestos de poder”.



Garrido ha declarado que no existen evidencias biológicas que determinen y permitan diagnosticar a este tipo de sujetos, que sufren inestabilidad ante las emociones ajenas, falta de empatía, impulsividad e irresponsabilidad, egocentrismo, narcisismo, carisma y tendencia a la manipulación.



El psicólogo ha puntualizado que, a la hora de investigar y evaluar los rasgos, es difícil hacerlo en entornos comunitarios y, cuando se hace, generalmente se realiza en contextos universitarios: “Se utilizan autoinformes en los que las personas valoran en qué medida lo expuesto se ajusta a su personalidad”.



Asimismo, ha destacado que los psicópatas no buscan terapia: “Son egocéntricos y narcisistas, con lo cual se sienten fenomenal y a gusto consigo mismos”.



Tras resaltar que existen pocas investigaciones sobre la efectividad de tratamiento de los psicópatas, ha reconocido que ese tratamiento es "muy difícil" y se ha preguntado "cómo cambiamos a una persona que es egocéntrica o narcisista”.



“Hoy en día sabemos que es posible cambiar cómo el sujeto valora los hechos. Yo confío en que los psicópatas pueden cambiar en la medida en que cambien sus expectativas”, ha indicado.

