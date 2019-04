Positivo en drogas y alcohol a los mandos de una furgoneta por la A-68

Actualizada 09/04/2019 a las 17:57

Agentes de la Pollicía Foral de Navarra de la sección de Seguridad Vial de la comisaría de Tudela han parado este martes, 9 de abril, a una furgoneta que circulabna por la A-68 para realizarle un control rutinario. Los agentes han constatado que el conductor circulaba sin el seguro obligatorio del vehículo y que éste estaba sin cumplimentar la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) desde el año 2016, por lo que han decidido abrirle un expediente sancionador.

Al conductor se le realiza una denuncia administrativa por un importe de 2.000 euros, 1.500 por no disponer del seguro de la furgoneta y otros 500 euros por no tener pasada la ITV. Como en todos los controles de este tipo, los agentes realizaron las pruebas de drogas y acoholemia al piloto y la sorpresa de la patrulla fue mayúscula cuando el conductor dio positivo en ambas, con una tasa de alcohol en sangre de 0,18 miligramos por litro en aire espirado (nivel que no conlleva aparejada ninguna sanción), y positivo en drogas por anfetaminas y metanfetaminas, lo cual añade a la multa propuesta anterioremnte otros 1.000 euros de sanción y la retirada de 6 puntos del permiso de conducir.

Tras la apertura del expediente sancionador y los positivos en las pruebas realizadas, la patrulla de la Policía Foral decidió inmovilizar al vehículo.

