Nuevo espacio de formación sobre retos tecnológicos en Iturrondo

Actualizada 09/04/2019 a las 11:51

El Gobierno de Navarra, junto con la Asociación Navarra de la Industria (AIN), ha puesto este martes en funcionamiento el Aula Industria 4.0, un nuevo recurso de formación y sensibilización sobre nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial.

Ubicada en la agencia integral de formación y empleo Iturrondo (Burlada / Burlata), el Aula 4.0 está dirigida especialmente a mandos y personal técnico de empresas industriales, y abierta igualmente a otras empresas, así como a centros formativos y educativos.

Este recurso difunde de forma amena e interactiva las principales tecnologías y herramientas que ya se están integrando en los procesos productivos (realidad virtual y aumentada, robots colaborativos o impresión 3D) y traslada la importancia de las personas y su formación continua para abordar los retos de la cuarta revolución industrial.

Las empresas, organizaciones y centros interesados ya pueden reservar hora y día . La inscripción es gratuita.

El SNE-NL destinará a este recurso 153.000 euros en los dos próximos años, con gestión adjudicada a AIN. La previsión es que roten más de 3.600 personas provenientes tanto del ámbito de la industria y de la pyme como del mundo educativo y formativo. Está previsto que el año que viene se traslade a Tudela y Estella.

RETO EN NAVARRA

Grandes empresas de Navarra y España disponen de aulas similares para formar a su propio personal. El SNE-NL ha promovido este recurso para ponerlo a disposición de todo el tejido productivo de la Comunidad Foral y contribuir a la transformación digital y tecnológica de las empresas, tal y como establece la Estrategia de Desarrollo Inteligente de Navarra y en Acuerdo de Políticas Activas de Empleo. Para su diseño, una delegación integrada también por Sodena visitó las instalaciones de Seat en Martorell.

La apertura y presentación de las instalaciones ante las entidades que han colaborado en la puesta en marcha de este recurso se ha celebrado este martes en Iturrondo con la presencia de Ignacio Catalán, director del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales, y de Susana Otazu, responsable del Centro de Formación de Ain. Además, al acto han acudido representantes de empresas que han colaborado activamente en el proyecto como General Mills, Schneider Electrics y SKF, así como directivos de las pymes navarras proveedoras de las tecnologías del aula: Kunak, Tasiva, Unity, Tumaker y Helix North.

“La forma de organizar la producción y el contenido de los trabajos está cambiando. Estamos ante nuevos desafíos en el ámbito del empleo. El Aula 4.0 quiere favorecer la transición, el cambio histórico, la necesidad de adaptación. Y es también una vía para que la población trabajadora, también la del futuro gane confianza con las nuevas tecnologías e interiorice las necesidades de formación constante”, ha explicado Catalán, quien ha recordado que en Navarra este desafío es de primer orden, dado que el sector industrial constituye el 32,86% del VAB navarro (INE 2017), con un peso en cuanto a empleo directo del 23,5%. Esta aportación está muy por encima de la media estatal y europea, situadas en torno al 17 y el 20%.

Por parte de AIN, entidad adjudicataria de la gestión del aula, Susana Otazu, responsable del centro de formación ha explicado que el aula ofrece “la oportunidad de interactuar con una muestra de tecnologías protagonistas de la revolución industrial 4.0 en la que estamos inmersos. El propósito es que las y los asistentes participen de una experiencia vivencial que provoque el descubrimiento de que las nuevas tecnologías constituyen una oportunidad que están cambiando y cambiarán todavía más el entorno profesional”.

Asimismo, coincidiendo con la puesta en servicio de este aula 4.0 el SNE-NL y AIN han organizado una conferencia con Alberto Morán, senior innovation manager de SMC España, para hablar sobre automatización con enfoque humano. En el encuentro han estado presentes cerca de 50 responsables de factorías industriales de Navarra y centros formativos.

El experto Alberto Morán ha afirmado que, “el ser humano no forma parte del proceso productivo sino que es el gestor de dicho proceso. La industria 4.0 nos trae la fabricación personalizada, según necesidades, en el momento justo just in time, con una mejora continua y la autonomación, con utilización de nuevas tecnologías. Pero, lo más importante de este nuevo reto lograr una producción eficiente”.

TECNOLOGÍAS Y RECURSOS DEL AULA 4.0

La Industria 4.0 se enmarca en la sociedad del conocimiento y trata de hacer fábricas inteligentes, capaces de adaptarse a las necesidades (mayor personalización de productos, reducción de tiempos, entre otras) y de utilizar los recursos eficientemente, a través de la inteligencia artificial (big data, algoritmos e interconexión masiva de sistemas y dispositivos)

Para conocer sus implicaciones, durante dos horas, las personas asistentes al Aula 4.0, organizadas en grupos de 10-15 personas, participarán en distintas dinámicas. En primer lugar, a modo de introducción, se les explicara a través de paneles, las tecnologías más relevantes de esta llamada 4ª Revolución Industrial.

Posteriormente, se visualiza un vídeo de 10 minutos de entrevistas a directores y directoras generales de empresas ubicadas en Navarra, como Imanol Vidal, de General Mills; Elisa Genua, de Schneider Electrics; y Julián Jiménez, de SKF, que ya están emprendiendo proyectos de transformación en sus empresas.

Por último, los y las asistentes podrán probar seis tecnologías para comprobar su uso y funcionalidad. Destacan las gafas de realidad virtual, el uso de una impresora 3D o el funcionamiento de un robot colaborativo. También los participantes podrán probar cómo dirigir un dron o las posibilidades de la realidad aumentada en los entornos industriales.

Selección DN+