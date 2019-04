Retirado un coche con matrícula falsa en Pamplona aparcado en plaza reservada

Actualizada 08/04/2019 a las 09:36

La Policía Municipal de Pamplona retiró el sábado un vehículo estacionado en una plaza reservada para vehículos de movilidad reducida y que además tenía la matrícula alterada.



Sobre las 19.15 horas, una patrulla de Policía Municipal se detuvo en el número 26 de la calle Paulino Caballero, donde estaba el vehículo estacionado. Al pedirle la documentación a la única ocupante (sentada en el asiento del conductor), afirmó que no la tenía y que le iba a preguntar a la persona que le acompaña, que en ese momento se encontraba en un establecimiento. Este corroboró que no tenían documentación del vehículo ni tarjeta para estacionar en ese lugar, según ha informado la Policía Municipal.



Ninguna de las dos personas tenía permiso de conducir y manifestaron que había conducido hasta el lugar otra persona que en ese momento no estaba.



No habiendo conductor del vehículo aparcado en la plaza reservada sin tarjeta, la Policía Municipal procedió a la correspondiente denuncia y la retirada con grúa.



En el momento de rellenar la denuncia, los agentes observaron que existía una manipulación en la matrícula. Con un trozo de cinta aislante negra se había modificado el número 6 y se había convertido en un 8.



Además, durante la intervención se realizó una aprehensión de drogas y de objetos, entre ellos varias joyas.

Selección DN+