Crean una línea de financiación para empresas afectadas por el Brexit en Navarra

Actualizada 08/04/2019 a las 11:10

El Gobierno de Navarra, a través de la empresa pública Sodena, ha suscrito un convenio con Elkargi para poner en marcha una línea de financiación de 10 millones de euros para apoyar a corto y medio plazo a aquellas empresas navarras que puedan verse afectadas por el Brexit.



Esta línea de financiación, disponible desde este lunes, podrá ser utilizada tanto por las empresas que mantengan relaciones comerciales directas de importación y exportación con el Reino Unido, como por toda la red de proveedores y clientes de éstas.



Sodena, con el aval de Elkargi, concederá préstamos desde los 50.000 a los 500.000 euros de forma inmediata a las empresas que cumplan los requisitos establecidos.



El convenio de colaboración entre el Ejecutivo foral y Elkargi ha sido suscrito en un acto celebrado este lunes en el Palacio de Navarra por parte del vicepresidente de Desarrollo Económico del Ejecutivo foral, Manu Ayerdi; la directora-gerente de Sodena, Pilar Irigoien y el consejero delegado de la sociedad de garantía recíproca Elkargi, Pío Aguirre.



El vicepresidente de Desarrollo Económico ha puesto en valor que con este convenio "las empresa navarras disponen de una línea de financiación para solucionar los problemas de tesorería derivados del nuevo e impredecible escenario de transacciones comerciales con Reino Unido y su consecuente impacto económico".



"Nos encontramos ante un escenario de incertidumbre ante lo que pueda acontecer con la salida del Reino Unido de la Unión Europea", ha recordado Ayerid, para destacar que desde el Gobierno de Navarra "llevamos tiempo trabajando en ello y con este convenio damos un paso más".



En este sentido, ha remarcado que el Ejecutivo foral ha puesto a disposición de las empresa "diferentes herramientas para ayudarlas para afrontar las consecuencias del Brexit en su negocio". Ha recordado que a finales del año pasado se abrió una página web para resolver dudas e informar a las empresas navarras y ha avanzado que en próximas fechas se "completará el dispositivo" con el lanzamiento de una herramienta de autodiagnóstico y con los nuevos bonos Brexit, subvenciones para la elaboración de planes de contingencia.



Por su parte, Pío Aguirre, de Elkargi, ha puesto de relieve que "una ralentización o incidencia en la actividad económica es más soportable cuando la empresa cuenta con recursos financieros para amortiguarla". Y ha remarcado que "ante la incertidumbre y la dificultad hay que anticipar mecanismos de defensa, activar la prudencia, lo que supone gestión de la tesorería".



"Por si acaso protege tu liquidez, asegura tu tesorería. Pide el préstamo y llegado el momento si ves que sin él puedes soportar las consecuencias que se hayan producido, lo cancelas. Vas a pagar el coste de apertura, pero te llevas la seguridad y el asesoramiento, pagas una mínima prima de riesgo por dormir tranquilo", ha aconsejado a las empresas.



EMPRESAS BENEFICIARIAS



En concreto, según ha detallado la directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien, las empresas que pueden beneficiarse de esta línea de financiación deben ejercer actividad económica en Navarra y han de tener su domicilio social, centro de decisión o al menos un centro de actividad ubicado en la Comunidad foral.



Asimismo, han de realizar una actividad comercializadora con empresas de Reino Unido o tener entre sus clientes a empresas que a su vez comercialicen con este país. También puede tratarse de empresas cuya actividad o las transacciones económicas derivadas de ella se puedan ver afectadas por el proceso del Brexit. Las compañías acreditar, además, estar al corriente en los pagos por obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no tener deudas vencidas con Sodena o Elkargi.



Los conceptos a financiar son tasas arancelarias, descenso temporal de la actividad, aplazamientos de cobros, compras de mayor volumen de mercancías para asegurar stock o períodos de maduración más largos, esto es, la financiación de su fondo de maniobra derivada del nuevo contexto económico-comercial.



Las condiciones de estos préstamos directos son un tipo de interés fijo del 1,20% anual; un plazo de financiación de tres años; una carencia de hasta seis meses; cuotas trimestrales, al final de cada trimestre natural; una comisión de apertura del 0,5% sobre el principal del préstamo y no cuenta con comisión de amortización anticipada ni cancelación.



Todas las operaciones de financiación formalizadas estarán avaladas por Elkargi en las condiciones habituales, quien analizará y evaluará las solicitudes presentadas. La línea de préstamos se mantendrá abierta hasta la formalización de los 10 millones de euros o hasta el 31 de diciembre de 2020, pudiendo ser prorrogada de manera automática por períodos anuales.



LAS EMPRESAS NAVARRAS Y EL BREXIT



En 2018 la cifra de exportaciones de empresas navarras al Reino Unido alcanzó los 441,65 millones de euros, una cifra un 20% inferior a la del año anterior que, según Ayerdi, "no se puede atribuir al Brexit". En conjunto, en el periodo 2013-2018 Reino Unido ha representado entre el 6 y el 8% de las exportaciones totales de las empresas navarras.



En cuanto a las importaciones, en 2018 alcanzaron los 118,32 millones de euros, lo que deja una balanza comercial "muy favorable" a Navarra.



Respecto a las empresas exportadoras, el año pasado 271 empresas navarras exportaron bienes a Reino Unido, un número que se mantiene estable a lo largo de los últimos años. El 70% de estas empresas, fueron exportadoras regulares.

