Javier González: “Tengo el vivero lleno de planta; si no llega el agua, ¿quién me paga todo?”

03/04/2019 a las 06:00

“La paralización de las obras nos afecta de lleno. En estos momentos tenemos los viveros llenos de planta. Si, finalmente, no se riega con el Canal de Navarra, ¿quién paga la planta? Porque yo el gasto ya lo he hecho. No sé quién va a responder porque alguna culpa tendrá el Gobierno de Navarra y la empresa concesionaria, Aguas de Navarra, en todo este caos. Ellos les dijeron a los agricultores que tendrían el agua para el 3 de abril. Y lo que hoy tenemos todos, porque me incluyo, es un

Selección DN+