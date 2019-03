Comptos dice que la receta electrónica ha mejorado la gestión de los medicamentos

Actualizada 29/03/2019 a las 09:38

La Cámara de Comptos ha hecho público un informe sobre la gestión de la prestación farmacéutica en el Servicio Navarro de Salud, en el que concluye que la implantación de la receta electrónica "ha mejorado notablemente la gestión de los medicamentos, especialmente su control".

El objetivo del informe, ha informado Comptos, es evaluar los sistemas informáticos implicados en dicha gestión; analizar si los precios y porcentajes de aportación por parte de los ciudadanos se ajustan a la normativa y revisar las partidas presupuestarias correspondientes.

Se trata del primer informe de auditoría informática realizado por la Cámara de Comptos. Ha explicado que uno de los objetivos estratégicos de la institución para el periodo 2016-2022 es precisamente abordar auditorías informáticas. Teniendo en cuenta que el funcionamiento de las administraciones se basa en sistemas informáticos, "el análisis de los mismos se considera imprescindible para pronunciarse sobre la gestión pública". En este caso, para poder auditar dichos sistemas la Cámara de Comptos ha contado con la colaboración de una empresa externa que ha apoyado al equipo de Auditoría.

Esta primera auditoría de sistemas informáticos ha permitido realizar análisis masivos de datos y obtener, por tanto, una mayor evidencia de la gestión fiscalizada, ha precisado el órgano fiscalizador.

El informe señala que los medicamentos y resto de productos sanitarios prescritos se financian con fondos públicos en un porcentaje variable, dependiendo del nivel de renta, edad, situación laboral y, en su caso, grado de discapacidad. Este porcentaje lo determina el Instituto Nacional de la Seguridad Social con la información que sobre la renta le remite la Hacienda Tributaria de Navarra, añadiendo los datos del resto de variables. Posteriormente, el INSS traslada esa información al Servicio Navarro de Salud para que aplique el porcentaje que cada usuario debe pagar por los medicamentos.

146 MILLONES DE GASTO

En 2017, el gasto público relacionado con la prestación farmacéutica sumó 146 millones, con un incremento del 11% respecto a 2013. El 95% corresponde al gasto en farmacias y el resto al producido en residencias de ancianos y al reintegro del copago.

El informe destaca la importancia de la receta electrónica en la gestión de esta materia. Tras implantarse en Atención Primaria en 2013, en 2016 se extendió a la Atención Especializada. En la actualidad, de los 10,2 millones de recetas dispensadas en Navarra, solo 311.000 se realizan en papel. El gasto medio de cada receta es de 14 euros.

La Cámara de Comptos ha analizado el control interno de este gasto, a través de pruebas sobre los sistemas informáticos de la prestación farmacéutica. La conclusión es que dicho control es "adecuado".

El informe no ha podido concluir sobre la adecuación del porcentaje que pagan los ciudadanos a la normativa vigente y, por tanto, sobre la razonabilidad del gasto del Servicio Navarro de Salud en esta materia. Se solicitó para ello a la Hacienda Tributaria de Navarra el fichero que envía a la Seguridad Social y no se le remitió, alegando que era ajeno al ámbito competencial de la Cámara de Comptos y que la petición no era conforme a algunos principios de la Ley de protección de datos. La Cámara de Comptos ha manifestado que no está de acuerdo con esa interpretación y considera que la Hacienda Tributaria no es ajena a la fiscalización de esta materia y que no se incumple la Ley de protección de datos por la habilitación legal otorgada a la Cámara de Comptos.

CONCLUSIONES

El informe subraya que los sistemas de información utilizados en la gestión de la prestación farmacéutica conforman un complejo entramado tecnológico sobre el que se ejerce un control "adecuado".El informe apunta también que el conocimiento sobre estos sistemas recae principalmente en personal de empresas externas subcontratado. En este sentido, advierte del riesgo que supone esa dependencia y el no contar con personal propio que domine dichos sistemas. Ha recordado Comptos que en un informe de 2016 sobre la gestión informática en la Administración Foral, ya apuntó la descapitalización humana en este ámbito clave de la gestión.

El informe ofrece una serie de recomendaciones sobre los sistemas informáticos analizados y otros aspectos, con el fin de seguir mejorando la gestión de esta importante partida de gasto.

Selección DN+