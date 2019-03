El Parlamento aprueba en su último pleno la Ley Foral de Igualdad

Actualizada 28/03/2019 a las 11:26

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, en su última sesión plenaria antes de disolverse con motivo de las próximas elecciones autonómicas, y con el voto en contra de UPN y PP, la Ley Foral de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En su intervención ante el pleno del Legislativo, que ha sido seguido desde la tribuna de invitados por un nutrido grupo de mujeres representantes de diversas entidades y colectivos que han aplaudido la aprobación, la consejera Ana Ollo ha dicho que esta ley "coloca en el centro el empoderamiento de mujeres y niñas".

Tras indicar que el objetivo es avanzar en la igualdad y con ello mejorar la vida de la ciudadanía, Ollo ha afirmado que la igualdad es un derecho y algo esencial para el avance de los pueblos.

Sin embargo ha advertido de que "siguen existiendo brechas de género y obstáculos que restan reconocimiento a las mujeres" en todos los ordenes, desde la educación y el conocimiento hasta el empleo y el deporte, sin olvidarla la salud, el urbanismo, el medio ambiente o la cooperación.

Así esta ley incorpora la transversalidad en el principio de igualdad junto a la puesta en marcha de acciones positivas, ha apuntado antes de poner en valor el "amplio" proceso participativo que se ha seguido con esta ley y el trabajo parlamentario.

"La igualdad no admite demora", ha asegurado, y señalado que el informe del Consejo de Navarra cuestionó algunos aspectos del proyecto de ley obligando a varias modificaciones, no compartidas por el Gobierno ni por el cuatripartito, que no impiden que la ley resultante sitúe a Navarra como comunidad "pionera".

Por Geroa Bai, Virginia Alemán ha manifestado la satisfacción de su grupo por "cumplir un compromiso programático" del cuatripartito pero también por que esta ley es "un paso progresista innegable que va a facilitar una igualdad real en todo los ámbitos de la vida".

"Vamos a tener una ley progresista y avanzada" que requerirá un desarrollo "con un presupuesto adecuado", ha indicado, y destacado que existe una conciencia social en favor de la igualdad que hace de este un "buen momento" para recoge esas exigencias y contar con una "herramienta integral" para darles respuesta con "un cambio de modelo social".

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha considerado que aprobar esta ley es "un paso cualitativo" y más en "un contexto de involución autoritaria", y subrayado la voluntad de desarrollarla para terminar "con las discriminaciones múltiples que se producen".

Además ha valorado la participación que ha tenido su redacción y la "cobertura legal que se da" a cuestiones como la coeducación o los derechos sexuales y reproductivos, y ha pedido "políticas auténticamente feministas para que sea de verdad una ley de gobierno".



Desde Podemos-Orain Bai, Tere Sáez ha indicado que "la igualdad es un camino sin meta final", punto en el que ha agradecido "el empuje constante del feminismo" en Navarra "desde hace 40 años".

Y ha pedido ir a las causas de la desigualdad para "lidiar con ellas", para "eliminar obstáculos y ayudar al empoderamiento de la mujer", "poniendo la sostenibilidad de la vida en el centro del análisis político".

Nuria Medina, del PSN, ha afirmado que "la igualdad efectiva está muy lejos de ser realidad" y por eso esta ley, que "debería estar en marcha", es "imprescindible" para disponer de herramientas con las que trabajar.

Ha abogado así porque la ley sirva para la transformación social y las políticas de igualdad ocupen "la centralidad de la agenda política" con "compromiso económico".

Por I-E, Marisa de Simón ha afirmado que "esta ley reconoce y asume una realidad tozuda y abre el camino para poner medios y procedimientos para alcanzar la igualdad efectiva", lo que exige a su juicio un cambio de modelo y de valores y más feminismo.

La portavoz de UPN, Ana San Martín, ha criticado "el discurso torticero" sobre la igualdad, la idea que el Gobierno tiene de la coeducación y el "maltrato fiscal" a las madres trabajadores.

A lo que ha sumado en relación con esta nueva ley las sanciones que prevé y el apartado de educación,"donde se quieren corregir los puntos débiles que tenía Skolae" con "materiales que imponen", el "atentado que supondrá a la autonomía de los centros" y "el rechazo a la participación e información de las familias".

"Han elaborado una ley con el único fin de que UPN no la apruebe a así va a ser. Están utilizando la igualdad con el único objetivo del enfrentamiento político", ha acusado.

En la misma línea, Javier García, del PP, ha denunciado "el soporte a Skoale" y señalado que su partido "defiende la igualdad y la libertad" y "reconoce el importantísimo valor de la mujer con medidas", mientras que el Gobierno" la "utiliza" para "hacer política".

Selección DN+