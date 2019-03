Actualizada 28/03/2019 a las 08:03

“El hartazgo no ha sido sólo porque no se nos devuelva el IRPF, sino porque a lo largo de 4 años las familias nos hemos visto especialmente maltratadas”. Así lo afirmó este miércoles María Mena, una de las portavoces del grupo de madres que se ha movilizado estos meses para reclamar el IRPF retenido a las prestaciones por maternidad y paternidad. Navarra es la única comunidad en la que estas retenciones no están exentas, mientras en el resto de España, incluido el País Vasco, se va a devolver lo retenido desde 2014. Aquí se aplica desde este año una deducción en función de la renta.

Te puede interesar

Mena afirmó que eso fue “la gota que colmó el vaso”. “Fue la punta del iceberg, porque las familias en estos cuatro años hemos visto cómo hemos ido teniendo más hijos y los impuestos que pagábamos eran más”, mientras en otras comunidades tributan menos y dan ayudas como las nuevas deducciones por guardería que aquí no hay.

Te puede interesar

Etiquetas Beatriz Arnedo

Selección DN+