Beltrán dice que Navarra es para Casado una "pieza clave en la unidad de España"

Actualizada 26/03/2019 a las 12:44

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha considerado este martes que su supuesto como número 5 de la candidatura popular al Congreso por Madrid refleja que Navarra es para Pablo Casado "pieza clave en la unidad de España" y "tiene que ser defendida ante los ataques de los nacionalistas vascos".



Tras poner en valor el acuerdo entre UPN, PPN y Ciudadanos para conformar la plataforma electoral 'Navarra suma', Beltrán ha sostenido que su presencia en la lista madrileña es "un refuerzo" y "un reconocimiento" a la labor del PPN y negado que sea consecuencia de problemas para integrar la lista al Parlamento foral en las autonómicas de mayo.



"No tengo conocimiento en absoluto de que se haya puesto un veto" y "no lo creo cuando hablamos de la generosidad de todos" para conformar 'Navarra suma', una "apuesta decidida, firme y valiente" en la que "siempre he creído", ha dicho.



Y ha añadido que "Navarra suma" ha antepuesto los navarros a las siglas para tratar de impedir que el cuatripartito revalide el Gobierno y su trabajo en el Congreso seguirá siendo "por Navarra" como lo ha sido en el Parlamento foral, donde ha subrayado que ha defendido "con valentía" y "creyendo lo que decía" para "poner pie en pared al nacionalismo".



"En el Congreso haré lo mismo con el objetivo fundamental de que los navarros sigamos siendo navarros y españoles", ha añadido, y precisado que el PP "es el único con fuerza suficiente para evitar que se toque nuestro estatus jurídico y político, que con el nacionalismo está en peligro".



Un "peligro" para Navarra que según Ana Beltrán también existirá si Pedro Sánchez vuelve a gobernar "con independentistas y populistas", por lo que ha aseverado que "Pablo Casado es lo que necesitan España y Navarra".

