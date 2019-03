La oposición critica una legislatura alabada por Geroa Bai, Bildu e IE

Actualizada 25/03/2019 a las 13:19

Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra han aplaudido el trabajo realizado en la legislatura que ahora termina, una legislatura que a Orain Bai le deja un cierto sabor "agridulce" y que la oposición ha criticado.

Así lo han puesto de manifiesto, en declaraciones a los medios de comunicación, los portavoces de los grupos parlamentarios del Parlamento de Navarra tras la última sesión de la Mesa y Junta de Portavoces que se ha celebrado este lunes en la localidad de Castejón.



En concreto, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que éste ha sido el Gobierno "de la imposición y la prepotencia, de la manipulación y de la mentira y sin sonrojarse". "Un Gobierno que nació a la contra, nació contra UPN, es lo único que les une", ha dicho, para señalar que UPN "representa que Navarra va a seguir siendo una Comunidad foral, española y europea", mientras "el nacionalismo no quiere que Navarra sea eso, quiere que sea una provincia vasca más, donde ondee primero la ikurriña".

Esparza ha señalado que el Ejecutivo foral "no aporta soluciones" y ha criticado que "sí se han empeñado en blanquear su historia, de manera vergonzosa, para justificar un acuerdo inmoral porque no se puede formar un Gobierno con EH Bildu, no se puede formar gobierno cuando se ha asesinado a políticos, jueces, guardias civiles... cuando se ha perseguido a ciudadanos". "Se ha querido manipular la verdad y se ha faltado al respeto a las víctimas de ETA; es paz y convivencia para ellos, para defender su historia", ha censurado.



El líder regionalista ha manifestado que "el primer riesgo de Navarra es el nacionalismo", con "menos autogobierno". A su juicio, ha sido un "Gobierno capaz de crear ciudadanos de primera y de segunda, nos ha crujido a impuestos pero no ha ofrecido mejores servicios" y "ha roto la igualdad de oportunidades". "Para ser funcionario se tiene que saber euskera de manera obligatoria", ha dicho, para censurar que el Ejecutivo "insulta a quien critica sus decisiones".



Para Esparza, "ha sido una legislatura contra el futuro de Navarra". "Otras comunidades han aprovechado el ciclo económico positivo, pero Navarra no lo ha hecho, ha estado en frente del TAV, del Canal de Navarra, en contra del inglés, no se ha trabajado desde el punto de vista sanitario, no se ha respetado la legalidad", ha opinado, para señalar que "sí ha habido más euskera, más ikurriñas y menos navarra". "Lo mejor de todo es que esta legislatura concluye", ha expuesto

GEROA BAI: "NO HA HABIDO APOCALIPSIS"

Desde Geroa Bai, Koldo Martínez ha manifestado que el cuatripartito apuesta por "un cambio tranquilo, profundo, integrador" y ha añadido que "ese es el objetivo de Geroa Bai, integrar y cohesionar Navarra frente a quienes defienden que en Navarra hay navarros buenos o malos". "Geroa Bai sigue apostando por un cambio integrador y cohesionador", ha señalado

Según ha comentado, "es increíble oír a la oposición que habla de que este Gobierno ha traído el apocalipsis". "No ha habido apocalipsis, Navarra progresa económicamente, mejorando todos los resultados, mejor incluso que en el Estado, no solo en cuestiones económicas sino también sociales. Navarra está más integrada y cohesionada que nunca", ha indicado.

Ha criticado a Orain Bai, que "han provocado que durante horas y horas todo el Parlamento nos tuviéramos que ocupar de sus problemas internos". Y ha defendido en todo momento que durante esta legislatura no ha habido "ni apocalipsis ni inacción" y "sí cohesión, integración y desarrollo".



Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha hecho un balance "positivo" de la legislatura y ha señalado que "la ilusión de 2015 y la necesidad de cambio siguen tan vigentes como hace cuatro años". "La sociedad navarra va a saber valorar adecuadamente qué se ha hecho y como vamos a ser capaces de dar nuevos pasos", ha indicado.



Según ha continuado, "ya dije que hace 4 años era como el chirimiri y el cambio ha ido calando en la sociedad y ha germinado en forma de nueva mayoría el 26 de mayo". "Hay que ver lo que nos queda por delante, que es mucho y mucha ilusión", ha apuntado.

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha manifestado "cierta sensación agridulce" en esta legislatura. "El año 2015 fue un momento de gran ilusión y de grandes expectativas, pero el espacio político que ocupó Podemos hoy está fragmentado y un importante sector excluido", ha dicho, por lo que ha considerado "urgente volver a reilusionar a la gente".

En su opinión, "el cambio tranquilo ha sido demasiado tranquilo y se ha perdido una oportunidad histórica de anteponer los intereses sociales". Y sobre fiscalidad, ha señalado que "existía mucho margen" y ha habido "incapacidad de los distintos grupos de presionar a Geroa Bai para llevar otro tipo de políticas".



"No cabe resignarse ante un cambiazo con un Geroa Bai que ha estado llamando desde el minuto uno al PSN", ha indicado Pérez, para abogar por "superar las siglas y se abogue por la unidad de las izquierdas".

PSN CRITICA "FALTA DE DIÁLOGO"

Por su parte, la socialista María Chivite ha indicado, sobre esta legislatura, que "empezó la ilusión del cambio que se ha frustrado por falta de diálogo con la oposición". "Se ha impuesto su escuálida mayoría en asuntos como el mapa local", ha dicho.



Y ha destacado que "su lío interno les ha impedido asumir retos de futuro" porque, a su juicio, han intentado "salvar las votaciones". Ha criticado que ha sido un Gobierno con "mucha soberbia" y "poco eficaz para el interés general de Navarra". "Se han aplicado rodillos para salvar las mayorías", ha criticado.



Desde el PPN, Javier García ha criticado "el Gobierno de Navarra más sectario e identitario de la democracia". "Venían prometiendo que iban a fijar sus políticas en las personas y a quienes han dirigido sus políticas es a sus personas", ha expuesto, para comentar que "tenemos menos Navarra y más nacionalismo".



Ha dicho que han sido "cuatro años perdidos en educación, salud, en materia fiscal". "No se ha sabido aprovechar la foralidad, no se ha hablado de multitud de empresas que han abandonado nuestra Comunidad. No hay plan de empleo y sí ha habido políticas identitarias", ha criticado García, quien ha realizado "un balance en lo económico pésimo" de esta legislatura

Sobre el Canal de Navarra, ha dicho que "tenemos menos garantías de tener agua de calidad en la Ribera, no tenemos nada, cuatro años de mentiras". "Ha habido caos, desastre, retroceso. Cuatro años alejados de las personas, centrándose en el nacionalismo", ha afirmado.



Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha realizado una valoración "muy positiva" de esta legislatura, "una legislatura de cambio político y social de calado enorme". "Se ha demostrado que es posible responder a las necesidades de las personas, ganar en bienestar, generar empleo, riqueza y se sanea la economía", ha dicho.

Ha continuado que "hemos demostrado que es posible una Navarra no excluyente y sin discriminaciones, con más convivencia y más cohesión social". "No es cierto que el acuerdo programático estuviera vinculado a la construcción nacional, sino a la gente, a la libertad", ha defendido.



Ha señalado que en I-E aceptan "este ciclo electoral con más energía si cabe, salimos a ganar, a construir más cambio social con más izquierda, comprometidos con avanzar en los compromisos con la sociedad, la justicia social".

