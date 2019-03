La oposición critica que el Gobierno se manifestara "con los agresores" de Alsasua

Actualizada 25/03/2019 a las 14:21

Los partidos en la oposición, UPN, PSN y PPN, han criticado este lunes que la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, se manifestara este domingo en Alsasua para pedir "justicia y proporcionalidad" para los condenados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en dicha localidad, mientras que Geroa Bai y EH Bildu lo han defendido.



En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado que el Gobierno de Navarra se "ha manifestado con los agresores y no con los agredidos" y "se haya defendido a los agresores".



Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha señalado que en Alsasua "solo se pidió justicia y proporcionalidad" para unos "jóvenes presos por un delito que en otras zonas del Estado no hubiera sido calificado de terrorismo ni tampoco hubiera recibido una sentencia como están sufriendo las personas de Alsasua".



Ha defendido "un comportamiento cívico y ejemplar de la población de Alsasua frente a líderes políticos que han ido a Alsasua a provocar". Ante las críticas por la presencia del Gobierno en la manifestación, ha respondido que "yo me he manifestado con miembros del PSN cuando no les han gustado sentencias judiciales, como en el caso de La Manada". "Le interesa al PSN manifestarse cuando suman votos en el Estado y no le interesa cuando les van a restar votos en el Estado", ha expuesto.



El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha manifestado que "es cada vez mayor la ola de solidaridad" y ha destacado la "expresión de solidaridad" con los inculpados y con las familias y con este pueblo, "vilmente utilizado en múltiples ocasiones".



A su juicio, fue una "trifulca de bar" e "imponer 13 años de condena es una barbaridad jurídica y política". "La manifestación de ayer consiguió sus objetivos", ha dicho, y ha abogado por "seguir reivindicando justicia y proporcionalidad".



Laura Pérez, de Podemos-Orain Bai, ha destacado las "miles de personas que llenaron la calles de Alsasua de dignidad y solidaridad para exigir que los jóvenes de Alsasua no pueden seguir privados de libertad, es una auténtica desproporcionalidad".



"No son terroristas", ha manifestado, para señalar que "se pueden criticar las resoluciones judiciales que no son acordes a la legalidad o se pueden cuestionar".



La socialista María Chivite ha señalado que "respetamos la libre manifestación de la ciudadanía" y ha indicado que "es cierto que no nos ha gustado ver a la portavoz del Gobierno y que se posicionara de parte, dice mucho del respeto a la separación de poderes". "Nosotros respetamos las decisiones judiciales, no era terrorismo pero tampoco simple pelea de bar", ha dicho.



Y Javier García, del PP, ha criticado que "ayer veíamos a Solana en una manifestación a favor de los agresores y pedía justicia cuando la justicia ya ha hablado". "Es un Gobierno frente a las verdaderas víctimas y que está con los agresores", ha dicho, para señalar que "es una pena que el propio Gobierno de Navarra vuelva a quitar la mano a las víctimas y se la de a los agresores".

