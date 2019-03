Podemos llama en Pamplona a "luchar, organizarse y votar" en las próximas elecciones

Actualizada 24/03/2019 a las 18:51

El diputado canario y candidato de Podemos a repetir en el Congreso, Alberto Rodríguez, ha instado este domingo en Pamplona a "luchar, organizarse y votar" en las próximas elecciones, por entender que lo que ha hecho la formación morada en esta legislatura debe continuar y profundizarse.

Así lo señalado en la presentación de las candidaturas navarras de Podemos a las próximas elecciones, un acto en el que ha confirmado que lo que los ciudadanos piden a su país y su gobierno es que "nos garantice futuro, nos cuide y proteja cuando lo necesitamos", y para ello hay que "llenar las urnas de esperanza, ganas e ilusión".

Rodríguez ha defendido el trabajo realizado por Podemos estos tres años en el Congreso y cuatro en ayuntamientos de toda España, tiempo en el que "no hemos robado ni un euro", ha valorado entre los aplausos del centenar de asistentes a un acto planteado en un escenario en círculo.

También ha querido despejar críticas de los partidos nacionales, a los que ha asegurado:"Si realmente estuviéramos acabados y hundidos no les haría faltar atacarnos; si no fuéramos alternativa real en este país no necesitarían silenciarnos".

Por ello, ha señalado que en Podemos "no tenemos miedo al futuro, porque el futuro que viene es precioso", y así ha animado a los militantes y simpatizantes "a fajarnos en el día a día, en la cola del supermercado, en el whatsapp" y en cualquier escenario en el que poder defender esta opción política y sus valores.

Le ha precedido en el uso de la palabra la candidata al Congreso de Unidas Podemos por Navarra, Ione Belarra, quien ha repetido como mensaje principal el que ya había planteado horas antes en otro acto en Pamplona, el de pedir el voto para su partido porque los ciudadanos no tienen que elegir necesariamente "entre el miedo al trío de Colón y la resignación que ofrece el Partido Socialista".

Así, ha valorado el discurso con el que reapareció el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien "hizo una cosa muy difícil y sencilla: decir la verdad, desnudar el poder".

La candidata navarra además ha valorado la "valentía" de numerosas personas que van en sus listas para los comicios municipales en Navarra, y sobre todo el del candidato a la presidencia de Navarra, Mikel Buil, quien "ha decidido dar un paso adelante en un momento difícil y retejer un proyecto", según Belarra.

Se refería así a la ruptura sufrida durante esta legislatura por el grupo parlamentario, que con siete miembros al inicio ha terminado con cuatro de ellos fuera del partido, aunque Belarra ha valorado el trabajo del grupo y el apoyo al "cambio en Navarra".

Precisamente Mikel Buil en su turno se ha mostrado "orgulloso" de representar a una candidatura "feminista y de unidad" tras lo sufrido estos años, en la que "ha sido la hora de coser.

También ha valorado el trabajo realizado por Podemos en el Parlamento, "empujando para que las leyes fueran más sociales" y conseguir asuntos como las pensiones mínimas por encima de los 700 euros, las ayudas de 250 euros para alquiler, o la mejor presupuestación de las rentas garantizadas".

Por su parte, la candidata al Parlamento europeo, Idoia Villanueva, ha subrayado el "momento histórico" actual, especialmente en Navarra, donde como UPN "tenemos a quienes por un puñado de votos nos vende a Ciudadanos, y por otro lado "a aquellos a quienes les tiemblan las piernas" a la hora de actuar.

Frente a ellos, está la alternativa de Podemos, de quienes "nos podremos equivocar y hacer cosas mal, pero nunca nos equivocaremos del bando en el que estamos", ha asegurado.

El candidato al Senado Ricardo Feliu ha considerado que la Cámara Alta "debería ser un lugar donde resolver los conflictos territoriales", ha dicho para apostar por "entrar a gobernar y decir a las élites que se acabó el sarao y que vamos a cambiar este país de arriba abajo".

El candidato a la alcaldía de Pamplona, Gaxan Gad, ha recordado que es la primera vez que Podemos se presenta en la capital navarra, a donde "traemos un partido feminista, y queremos una Iruña ecológica",ha dicho tras abogar "por la sostenibilidad, y por una reversion de la privatización de los servicios públicos".

El candidato a la alcaldía de Tudela, Dani López Córdoba, ha reivindicado el trabajo realizado esta legislatura desde el equipo de Gobierno municipal, porque "hemos demostrado que gestionamos, hemos puesto a las personas por encima de todo y hemos reducido la deuda siempre dejando por encima los intereses de las personas".

Por Burlada, Lourdes Lozada también ha expuesto lo realizado en la localidad estos cuatro años también en puestos de gestión, con trabajo en los alquileres sociales y sobre todos en "conseguir una verdadera cohesión social" de los migrantes que llegan a Navarra.

También Marimar Calella, candidata por Estella, ha abogado por "un futuro digno para nuestros mayores", por "un futuro feminista y de igualdad", y ha enumerado medidas de su programa como la revalorización de las pensiones, la elevación del permiso de maternidad y paternidad, o la bajada de los precios de alquiler.



