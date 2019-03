Actualizada 23/03/2019 a las 11:23

La Guardia Civil de Navarra ha informado este sábado de incremento de denuncias de víctimas de extorsiones a través de internet en la Comunidad foral. Este tipo de ataques pueden afectar tanto a particulares como a empresas, pudiendo recibir en sus cuentas de correo electrónico mensajes en los que se les comunica que los archivos del sistema están encriptados, quedando inutilizado el dispositivo, coaccionando a la víctima a pagar una cantidad de dinero en concepto de rescate.

Desde Guardia Civil se están investigando tales hechos para identificar a los autores y ponerlos a disposición judicial.

FORMA DE PROCEDER SI SE RECIBE UN CORREO ELECTRÓNICO DE ESTE TIPO

En la mayor parte de los casos se está siendo víctima de un envío masivo de emails, y que ello no implica que necesariamente hayan accedido a su correo o a su ordenador. En cualquier caso se debe tener claro que se trata de un delito y en ningún caso debe ceder ante cualquier tipo de petición o pago. Acceder al pago solamente provocará que la situación continúe, solicitando más dinero.

La mejor recomendación es la de la prevención, siendo aconsejable tener actualizado el sistema operativo de su equipo, incluyendo su navegador y el antivirus.

En relación a contenido personal (fotografías, videos…) o profesional de relevancia, es fundamental ubicarlos en dispositivos sin conexión a Internet (memorias USB, discos duros…), así como realizar copias de seguridad de forma periódica, impidiendo así que se puedan sufrir este tipo de ataques al no estar conectados a la red.

Denunciar los hechos en el Puesto de la Guardia Civil más cercano o bien a través del correo electrónico atencionciudadana-pamplona@guardiacivil.org, aportando todos los datos posibles (copia del correo, remitente, idioma, cantidad solicitada, si disponían de alguna clave, método de pago exigido…).

En cualquier caso, y como norma general, hay que desconfiar de cualquier emisor que no conozca, no acceda a enlaces y no facilite claves de ningún tipo ante correos no seguros.

OTROS TIPOS DE ESTAFAS EN INTERNET

Internet se ha convertido desde hace años en una herramienta fundamental para el día de la mayoría de las personas y de empresas, no siendo un lugar exento de peligros. Por ello, Desde Guardia Civil de Navarra alertan de algunos tipos de estafas de los que podemos ser víctimas.

FRAUDE DEL CEO: tiene como objetivo engañar a empleados que tienen acceso a los recursos económicos para que paguen una factura falsa o haga una transferencia desde la cuenta de la compañía.

ESTAFA DE INVERSIÓN: las más comunes pueden incluir oportunidades de inversión lucrativa en acciones, bonos, criptomonedas, metales raros, inversiones en el extranjero o energía alternativa.

FRAUDE DE FACTURAS: alguien se hace pasar por una empresa suministradora y contacta con la posible víctima. Por medio de sugerentes promociones le convence para que se cambie de compañía, solicitándole los datos bancarios para las supuestas facturas.

ESTAFAS EN COMPRAS POR INTERNET: ante este tipo de estafas hay que tener presente que existen buenas ofertas por internet, pero que las gangas no existen.

PHISHING: la víctima recibe un correo electrónico fraudulento con la intención de engañarle y que comparta su información personal, financiera o de seguridad.

ESTAFA AMOROSA: los estafadores buscan víctimas en páginas web de contactos, en redes sociales o por email.

SMISHING POR SMS: se trata de una combinación de palabras vía SMS y “phishing” en la que piden que se haga clic en el enlace o que llames a un número de teléfono para “verificar” o “actualizar” su cuenta.

BANCA ELETRÓNICA FRAUDULENTA: es un tipo de “phishing” bancario que vía correo electrónico incluyen enlaces que te redirigen a una página web fraudulenta, donde te solicitan datos personales y financieros.

VISHING BANCARIO POR TELÉFONO: similar al que se realiza por SMS pero esta vez a través de llamadas telefónicas.

