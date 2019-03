Una ruta de reivindicaciones Down

22/03/2019 a las 06:00

La Asociación Síndrome de Down de Navarra festejó este jueves el Día Internacional de este síndrome de un modo distinto al que habían elegido en los últimos años, con un espíritu más reivindicativo que nunca. La entidad llevaba unos cuantos años eligiendo los comercios y locales de hostelería del Casco Antiguo de Pamplona para hacer una llamada a la inclusión social y laboral en esta fecha marcada en rojo en su calendario. Ayer, sin embargo, no se les pudo ver detrás de la barra o el mostrador del medio centenar de comercios adheridos (que sí lucieron carteles porque la colaboración se mantiene), sino que se dedicaron a patear las calles de Pamplona desde el punto de la mañana para trasladar mensajes muy concretos, cada uno con un destinatario específico.

Departamento a departamento, un grupo de profesionales de la entidad y de usuarios adultos quisieron contar a los responsables correspondientes qué cosas no están funcionando, cuáles son las trabas que no les dejan sentirse plenamente incluidos en la sociedad, qué cosas podrían hacerse para ponérselo más fácil. Fueron recibidos en todos a los que acudieron: la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (Derechos Sociales), Vivienda, Servicio Navarro de Empleo, Juventud, Salud y Educación. Y en muchos casos, por los mismos consejeros, algo que agradecieron desde la asociación. “La acogida ha sido buena”, valoraba Edurne Pascal, psicóloga y directora técnica de programas de la entidad.

Los propios usuarios de Down Navarra leyeron en primera persona sus peticiones. Todas son importantes, pero si hubiera que destacar alguna, Pascal se quedaría con dos ámbitos. Por un lado, el derecho a iniciar un proyecto de vida independiente, para lo cual necesitan “servicios y recursos que se adapten a sus necesidades”. “Hacen falta más pisos supervisados y tutelados, y las listas de espera son enormes. También pedimos que la figura del asistente personal se extienda a la discapacidad intelectual, y no solo la física”. Otro caballo de batalla: la educación. “Son personas que, muy mayoritariamente, pueden estar incluidas en la educación ordinaria. Sin embargo, pasan a Secundaria y se les recluye en las UCE/UTE excepto para gimnasia y música, y a la FP Especial no están llegando”, lamenta.

La jornada terminó con una recepción en el Ayuntamiento de Pamplona, ciudad a la que reconocieron “su complicidad” con las personas con síndrome de Down. “Era un guiño al último Chupinazo, pero también al convenio que tenemos, y que permite que adultos hagan prácticas no laborales en polideportivos, colegios, centros cívicos, etc.”, explicaba Pascal.

PETICIONES CONCRETAS, DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO



DERECHOS SOCIALES

-Más recursos de apoyo para elegir su proyecto de vida. “Deseo vivir en pareja, deseo vivir con amigos”.

-Abrir el recurso del Asistente Personal también a las personas con Síndrome de Down.

-Más pisos tutelados.



EDUCACIÓN

-Educación inclusiva: “Queremos estar en la clase ordinaria con nuestros compañeros”. También en Secundaria y en FP Especial, algo que no sucede hasta ahora.



SALUD

-Ampliar el periodo de intervención individualizada en el área de Atención Temprana hasta los 6 años, en lugar de hasta los 3.

-Introducir el Programa Español de Salud de Down España en la intranet sanitaria del Gobierno de Navarra para facilitar la labor de los profesionales.

- En cuanto a las revisiones en los médicos especialistas en el momento del nacimiento, que se cumplan las recomendaciones en plazos para prevenir patologías

- Equipos de profesionales expertos y formados en Salud Mental y discapacidad intelectual que atiendan debidamente las dificultades y alteraciones que se dan en la etapa adulta.



EMPLEO

-Apoyo permanente a la formación para mejorar habilidades sociolaborales.

- Poder beneficiarse de la normativa de Empleo con Apoyo en la empresa ordinaria.



VIVIENDA

-Poder acceder a las ayudas de alquiler para jóvenes. “Con mi nómina no llego, pero mi familia me puede ayudar”.

- Mayor número de viviendas VPO reservadas para personas con discapacidad



CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

-Oferta cultural inclusiva y accesible. “No nos sentimos tenidos en cuenta”.

