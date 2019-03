Actualizada 21/03/2019 a las 14:46

¿Cuál es la receta mágica para que un contenido aporte más o menos valor a sus lectores? ¿Cuál es el tono, su extensión? ¿Sus complementos audiovisuales? ¿Cómo podemos incrementar y mejorar la información que más interesa a nuestro lector? Hasta ahora sólo la intuición periodística y los datos de audiencia obtenidos por otros contenidos publicados con anterioridad resolvían estas dudas y disponer de estos datos en tiempo real resultará de gran ayuda para que los periodistas podamos hacer cada día mejor nuestro trabajo y aportar más valor a nuestros lectores.



En un entorno digital, el usuario con su navegación diaria por nuestros contenidos aporta muchos datos que podemos aprovechar para mejorar aún más nuestras informaciones. En esta idea se basa el proyecto escogido por Google y nos permitirá, de una manera anónima y no intrusiva para el usuario, recopilar una gran cantidad de datos, usar nuevas tecnologías para tratarlos y aplicar inteligencia artificial para aprender más y más de los lectores cada día.



Además el proyecto aplicará todos esos datos al trabajo periodístico en tiempo real y de una manera sencilla; ofreciendo al profesional que redacta la información todas las claves de lo que nuestros lectores consideran un contenido de alto valor. Un periodismo basado en aquello que nuestro lector considera más valioso y no en el volumen de visitas que requieren los modelos basados en publicidad masiva. Seguirá primando el criterio periodístico sobre los temas relevantes para Navarra y esta herramienta será una ayuda extra para trasladar al redactor los gustos y las formas de consumir la información del lector de una manera sencilla.



Diario de Navarra, junto con otros medios regionales, nacionales e internacionales elegidos también por Google para el proyecto “Google Digital News Innovation Fund”, hace más de tres años que optó por un modelo de pago por contenidos mediante suscripción digital. En este entorno en el que pedimos al usuario el compromiso del pago se hace mucho más importante el valor del contenido que publicamos.



Las métricas tradicionales de páginas vistas y volumen de usuarios no son tan útiles en este escenario. No queremos producir información que genere muchas páginas vistas, sino contenidos por los que nuestro lector sienta que merece la pena pagar, que compensa su suscripción y en los que se transmite el valor del periodismo y de los profesionales que lo ejercen. Creemos que sólo en esta aportación del valor puede estar el futuro del periodismo. Elevar la calidad del periodismo y empujar con ello la generación de nuevos ingresos que permitan su supervivencia en un entorno digital es uno de los requisitos imprescindibles para los proyectos seleccionados



Este proyecto de innovación periodística elegido por Google dentro de la 6ª y última ronda europea del programa 'Google Digital News Innovation Fund' se desarrollará en colaboración con la empresa Hiberus Media Labs, un socio tecnológico solvente, dedicado al desarrollo de software para medios de comunicación que cuenta con clientes en más de 10 países y con sedes en Zaragoza, Madrid, Miami y Buenos Aires. Google financiará un 70% del coste del proyecto mediante este programa de apoyo a la innovación en empresas periodísticas.



Google ha considerado que el proyecto de Diario de Navarra es uno de los más innovadores dentro de los cientos de proyectos que se han presentado en toda Europa a esta última ronda del fondo de financiación. En esta sexta y última ronda de financiación de proyectos de periodismo innovador por parte de Google se han elegido 103 proyectos de 23 países europeos. Además de Diario de Navarra, recibirán financiación otros 7 proyectos españoles de periodismo innovador en esta sexta ronda de financiación de Google DNI.

